منوعات|غرائب|إيطاليا

حذف الطماطم من البيتزا يكلف سبّاحة إيطالية رسوما إضافية!

مطعم إيطالي ألزم زبونة بدفع 1.50 يورو إضافية بسبب عدم إضافة الطماطم إلى البيتزا (غيتي)
11/8/2025-|آخر تحديث: 15:52 (توقيت مكة)

تعرض مطعم بيتزا في إيطاليا لانتقادات حادة لتقاضيه رسوما إضافية من أجل حذف أحد مكونات البيتزا.

وأثار هذا الأمر السباحة إلينا دي ليدو، عقب أن دفعت ليس فقط 14 يورو (نحو 16 دولارا) مثلما هو مكتوب في قائمة الطعام مقابل بيتزا في بلدة بيشيلي، ولكن 1.50 يورو إضافية بسبب عدم إضافة الطماطم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كما اضطرت دي ليدو لدفع 1.50 يورو إضافية لأنها طلبت بيتزا خالية من اللاكتوز.

ونشرت السباحة الأولمبية البالغة من العمر (31 عاما) عبر حسابها على إنستغرام صورة لفاتورة الحساب، وكتبت "دفع 1.50 يورو مقابل شيء لم أتناوله حتى أمر محزن للغاية ومخز. هل هذا قانوني؟".

حذف الطماطم من البيتزا يكلف سباحة إيطالية رسوما إضافية!- للاستخدام الداخلي فقط
السباحة الأولمبية الإيطالية إلينا دي ليدو نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة لفاتورة الحساب (مواقع التواصل الإجتماعي)

وتناولت عدة صحف إيطالية الواقعة اليوم الاثنين، في حين لم يعلق مطعم البيتزا على الأمر.

وتعد دي ليدو سبّاحة إيطالية بارزة متخصصة في سباقات الفراشة والبطولات الأولمبية، وقد مثّلت بلادها في العديد من البطولات الدولية، بما في ذلك أولمبياد "طوكيو 2020". عُرفت بأدائها القوي في السباقات الفردية وسباقات التتابع على حد سواء، واكتسبت سمعة كإحدى أكثر السباحات الإيطاليات ثباتا وإنجازا في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

إعلان