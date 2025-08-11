حذف الطماطم من البيتزا يكلف سبّاحة إيطالية رسوما إضافية!

تعرض مطعم بيتزا في إيطاليا لانتقادات حادة لتقاضيه رسوما إضافية من أجل حذف أحد مكونات البيتزا.

وأثار هذا الأمر السباحة إلينا دي ليدو، عقب أن دفعت ليس فقط 14 يورو (نحو 16 دولارا) مثلما هو مكتوب في قائمة الطعام مقابل بيتزا في بلدة بيشيلي، ولكن 1.50 يورو إضافية بسبب عدم إضافة الطماطم.

كما اضطرت دي ليدو لدفع 1.50 يورو إضافية لأنها طلبت بيتزا خالية من اللاكتوز.

ونشرت السباحة الأولمبية البالغة من العمر (31 عاما) عبر حسابها على إنستغرام صورة لفاتورة الحساب، وكتبت "دفع 1.50 يورو مقابل شيء لم أتناوله حتى أمر محزن للغاية ومخز. هل هذا قانوني؟".

وتناولت عدة صحف إيطالية الواقعة اليوم الاثنين، في حين لم يعلق مطعم البيتزا على الأمر.

وتعد دي ليدو سبّاحة إيطالية بارزة متخصصة في سباقات الفراشة والبطولات الأولمبية، وقد مثّلت بلادها في العديد من البطولات الدولية، بما في ذلك أولمبياد "طوكيو 2020". عُرفت بأدائها القوي في السباقات الفردية وسباقات التتابع على حد سواء، واكتسبت سمعة كإحدى أكثر السباحات الإيطاليات ثباتا وإنجازا في السنوات الأخيرة.