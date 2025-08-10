صالة مكيفة ومسبح.. جامعة تركية توفّر رفاهية استثنائية لقطط وان الشهيرة

يقدم مركز تركي متخصص برعاية قطط "وان" الشهيرة كافة وسائل الراحة والترفيه لهذا النوع من الحيوانات الأليفة.

وتواصل جامعة "يوزونجو يل" بولاية وان شرقي تركيا حماية قطط وان الشهيرة بوداعتها وفرائها الأبيض الحريري، ومشيتها الشبيهة بمشية الأسد، وذيلها الرفيع، وعينيها المختلفتين في اللون.

ويقدم "فيلا القطط" التابعة للجامعة أقصى درجات الراحة والرعاية لقطط وان، حيث يحظى المركز بزيارة آلاف الزوار والسياح لمشاهدة هذه القطط النادرة وهي تتلقى أعلى درجات الدلال.

ومن بين الرعاية المقدمة لهذه القطط: صالة مكيفة، وأوعية طعام وشراب نظيفة، وأسرة ناعمة، وحوض سباحة مخصص للترويح عنها في حرارة الصيف.

وقال مدير المركز عبد الله كايا إن الثامن من أغسطس/آب يوافق سنويا اليوم العالمي للقطط، بهدف لفت الانتباه إلى المشاكل التي تواجهها، موضحا أن ثمة ما يقارب 500 مليون قطة في العالم، ونادرا ما يتم الحديث عن الظروف القاسية التي تواجهها هذه الحيوانات الأليفة.

وأكد كايا ضرورة تحسين ظروف مراكز الرعاية المعنية بهذه الحيوانات، آملا أن يكون 8 أغسطس/آب يوما لمناقشة مشاكل القطط ورفع الوعي بها.

وبيّن أن شهور الصيف تمضي قاسية على القطط، مضيفا: "الحياة صعبة حقا في هذا الحر. ولدينا أحواض سباحة في مركزنا، حيث تستطيع الحيوانات الاسترخاء وقتما تشاء ولا تنقصها الراحة".

وأعرب كايا عن أمله في أن تجد قطط العالم الراحة والعناية الكاملتين، مثلما تتلقاها قطط وان.