مصرع رجل ابتلعه محرك طائرة في مطار إيطالي

لقي رجل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه في حادث مروّع صباح الثلاثاء، بعد أن جرى شفطه إلى داخل محرك طائرة في مطار "إل كارافاجو" الدولي، شمالي إيطاليا.

ووفقًا لما أوردته صحيفتا كورييري ديلا سيرا الإيطالية ومترو البريطانية، وقع الحادث نحو الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت طائرة تابعة لشركة فولوتيا تستعد للإقلاع باتجاه إحدى المدن الإسبانية.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported. SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 8, 2025

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية في المطار، فإن الضحية لم يكن من طاقم الطائرة ولا من بين الركاب، بل اقتحم حرم المطار بشكل غير قانوني.

وأوضحت التقارير أن الرجل دخل من منطقة غير مخصصة للمرور العام بالقرب من مبنى الركاب، وترك سيارته في مكان قريب، ثم بدأ بالجري نحو منطقة الوصول في الطابق الأرضي، قبل أن يخترق بابا أمنيا يؤدي مباشرة إلى منطقة وقوف الطائرات.

وفي لحظات مأساوية، اندفع الرجل نحو الطائرة بينما كانت محركاتها في وضع التشغيل استعدادا للإقلاع، ليتم شفطه إلى داخل أحد المحركات، ما أدى إلى وفاته على الفور وسط ذهول الطاقم.

وقد سارعت فرق الأمن والسلامة إلى إيقاف العمليات على المدرج وإغلاق المنطقة المعنية، فيما باشرت السلطات الإيطالية فتح تحقيق عاجل لمعرفة دوافع الرجل وكيفية تمكنه من تجاوز الإجراءات الأمنية في واحد من أكثر المطارات ازدحاما في البلاد.

من جهتها، لم تصدر شركة فولوتيا حتى الآن بيانا رسميا بشأن الحادث، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات تراجع تسجيلات المراقبة وتحليل خلفيات الضحية لمعرفة ما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية أو دوافع أخرى وراء هذا التصرف غير المألوف.

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وأدى الحادث إلى إلغاء عدة رحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى. وأكدت شركة فولوتيا لصحيفة مترو أن إحدى طائراتها كانت طرفًا في الحادث، وعلى متنها 154 راكبا و6 من أفراد الطاقم.