مصرع رجل ابتلعه محرك طائرة في مطار إيطالي

لقي رجل يبلغ من العمر 35 عاما مصرعه في حادث مروّع صباح الثلاثاء، بعد أن جرى شفطه إلى داخل محرك طائرة في مطار "إل كارافاجو" الدولي، شمالي إيطاليا.

ووفقًا لما أوردته صحيفتا كورييري ديلا سيرا الإيطالية ومترو البريطانية، وقع الحادث نحو الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت طائرة تابعة لشركة فولوتيا تستعد للإقلاع باتجاه إحدى المدن الإسبانية.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.

SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the… pic.twitter.com/heyFgR8x2W

