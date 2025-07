إسبانيا.. ركاب يقفزون من جناح طائرة بعد إنذار خاطئ

أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا في حادثة وقعت بمطار بالما دي مايوركا الإسباني، إثر انطلاق إنذار حريق على متن طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "رايان إير"، قبيل إقلاعها متجهة إلى مدينة مانشستر البريطانية.

ووفق السلطات، فقد وقع الحادث بعد منتصف ليل السبت، عندما دوّى إنذار حريق مفاجئ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع على المدرج، وهذا أثار حالة من الذعر بين الركاب، ودفع عددا منهم إلى فتح مخارج الطوارئ والقفز من فوق جناحي الطائرة خوفا من وقوع حريق.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة الفوضى، ويُظهر الركاب وهم يركضون على جناح الطائرة ويصرخون قبل أن يقفزوا إلى الأرض، بينما سارعت فرق الطوارئ والإسعاف للتدخل في موقع الحادث.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025