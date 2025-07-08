إسبانيا.. ركاب يقفزون من جناح طائرة بعد إنذار خاطئ

أُصيب ما لا يقل عن 18 شخصا في حادثة وقعت بمطار بالما دي مايوركا الإسباني، إثر انطلاق إنذار حريق على متن طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "رايان إير"، قبيل إقلاعها متجهة إلى مدينة مانشستر البريطانية.

ووفق السلطات، فقد وقع الحادث بعد منتصف ليل السبت، عندما دوّى إنذار حريق مفاجئ بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع على المدرج، وهذا أثار حالة من الذعر بين الركاب، ودفع عددا منهم إلى فتح مخارج الطوارئ والقفز من فوق جناحي الطائرة خوفا من وقوع حريق.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة الفوضى، ويُظهر الركاب وهم يركضون على جناح الطائرة ويصرخون قبل أن يقفزوا إلى الأرض، بينما سارعت فرق الطوارئ والإسعاف للتدخل في موقع الحادث.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi. The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester. A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025

ووفقا لمتحدث باسم مركز تنسيق الطوارئ الإقليمي، أُصيب 18 شخصا وتلقوا مساعدة طبية، ونُقل 6 منهم إلى المستشفى. وذكرت الوكالة أن 3 أشخاص نُقلوا إلى عيادة روتجر، والثلاثة الآخرون إلى مستشفى كيرونسالود بالامابلاناس.

وصرحت شركة رايان إير في بيان لها: "توقفت رحلة من بالما إلى مانشستر عن الإقلاع بسبب ضوء تحذير خاطئ من الحريق. وتم إنزال الركاب باستخدام الزلاجات القابلة للنفخ وإعادتهم إلى مبنى الركاب. وأثناء النزول، تعرض عدد قليل من الركاب لإصابات طفيفة جدا (التواء في الكاحل، إلخ)، وطلب الطاقم مساعدة طبية فورية. ولتقليل الاضطراب الذي قد يلحق بالركاب، سارعنا إلى ترتيب طائرة بديلة لتشغيل هذه الرحلة، التي غادرت بالما الساعة 7:05 صباحا. نتقدم باعتذارنا الشديد للمسافرين المتضررين عن أي إزعاج قد تسببوا فيه".

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وحضرت إلى موقع الحادث 4 سيارات إسعاف، بينها وحدتان للإنعاش الأساسي وأخريان متقدمتان، إلى جانب عناصر من رجال الإطفاء في المطار وأفراد من الحرس المدني.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من حادثة مماثلة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية، حين اشتعل أحد محركاتها أثناء الطيران، واضطرت للهبوط في لاس فيغاس وعلى متنها 153 راكبا و6 من أفراد الطاقم.