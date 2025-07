شاهد.. حفرة ضخمة تبتلع سيارة في أحد شوارع سنغافورة

في حادثة غريبة أثارت دهشة السكان، ابتلعت حفرة ضخمة -ظهرت بشكل مفاجئ على أحد الطرق في سنغافورة- سيارة كانت متوقفة بالقرب من موقع أعمال صيانة، دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

ووفقًا لتفاصيل الحادث، فقد نُقلت امرأة إلى المستشفى بعد أن سقطت سيارتها في حفرة مملوءة بالمياه انهارت فجأة في شارع مزدحم بجنوب طريق تانجونج كاتونج، وذلك نحو الساعة الخامسة مساءً أول أمس السبت، حسب ما أفادت به قناة "أخبار آسيا".

Singapore Sinkhole: A woman was taken to the hospital after her car was swallowed up by a sinkhole in Tanjong Katong, Singapore. She was fortunately rescued conscious by several workers using a rope. The appearance of the sinkhole was attributed to a water main pipe burst. pic.twitter.com/0YONNzX0yl

