شاهد.. حفرة ضخمة تبتلع سيارة في أحد شوارع سنغافورة

في حادثة غريبة أثارت دهشة السكان، ابتلعت حفرة ضخمة -ظهرت بشكل مفاجئ على أحد الطرق في سنغافورة- سيارة كانت متوقفة بالقرب من موقع أعمال صيانة، دون تسجيل أي إصابات خطيرة.

ووفقًا لتفاصيل الحادث، فقد نُقلت امرأة إلى المستشفى بعد أن سقطت سيارتها في حفرة مملوءة بالمياه انهارت فجأة في شارع مزدحم بجنوب طريق تانجونج كاتونج، وذلك نحو الساعة الخامسة مساءً أول أمس السبت، حسب ما أفادت به قناة "أخبار آسيا".

Singapore Sinkhole: A woman was taken to the hospital after her car was swallowed up by a sinkhole in Tanjong Katong, Singapore. She was fortunately rescued conscious by several workers using a rope. The appearance of the sinkhole was attributed to a water main pipe burst. pic.twitter.com/0YONNzX0yl — John Cremeans (@JohnCremeansX) July 27, 2025

من جهتها، أعلنت الهيئة الوطنية للمياه في سنغافورة، المعروفة باسم هيئة المرافق العامة، أن الانهيار الأرضي الذي أدى إلى ابتلاع سيارة في حفرة ضخمة وقع بالقرب من أحد مواقع العمل التابعة لها. وأوضحت أن المنطقة المتضررة تم إغلاقها على الفور كإجراء احترازي، بانتظار الانتهاء من أعمال الإصلاح والتحقيق في أسباب الحادث.

من جهتها، أكدت إدارة خدمات الطوارئ العامة أن فرق الدفاع المدني السنغافوري تمكنت من إنقاذ السائقة التي كانت داخل السيارة لحظة الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقلها فورًا إلى مستشفى رافلز وهي في كامل وعيها لتلقي العلاج اللازم.

وفي بيان رسمي، قالت الإدارة: "سقطت مركبة في حفرة مملوءة بالمياه. وقد تدخلت قوات الدفاع المدني سريعًا وأنقذت السائقة، وتم نقلها إلى مستشفى رافلز لتلقي الرعاية الطبية".

وأضافت: "تضرر أنبوبان رئيسيان للمياه في الحادث. وتقوم إدارة خدمات الطوارئ العامة بعزل الأنابيب المتضررة".

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وراجت صور صادمة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت السيارة مغمورة بالكامل تقريبا في الحفرة، التي امتلأت بالمياه بسرعة. وأدت قوة الانهيار إلى إخفاء مقدمة السيارة بالكاد عن السطح، مما أثار القلق والاستغراب بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.