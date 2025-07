القبض على "سفير مزيف" بتهمة إدارة سفارة وهمية في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل بتهمة تشغيل سفارة وهمية من داخل عقار فاخر بالقرب من العاصمة نيودلهي.

وأوضح مسؤول رفيع في فرقة العمل الخاصة بولاية أوتار براديش أن المتهم، هارشفاردان جين، استغل هذا الغطاء للاحتيال على الناس وسلب أموالهم، عبر إيهامهم بفرص عمل خارج البلاد.

وأشار المسؤول سوشيل غول إلى أن جين، البالغ من العمر 47 عامًا، كان يقدّم نفسه كسفير أو مستشار لجهات مثل "سيبورجا" و"ويستاركتيكا".

UP STF has busted a fake embassy being run from a swanky house in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The arrested suspect Harshvardhan Jain used to portray himself as ambassador of nations like West Arctica, Sabroga, Poulvia and Lodonia. Multiple fake stamps, passports,… pic.twitter.com/Pw8bDxOjCy

