هوس "الترند".. مراهقون يخاطرون بحياتهم بالركوب فوق عربات القطار

أعلنت شرطة نيويورك عن إلقاء القبض على 4 فتيان أثناء استقلالهم مترو الأنفاق في منطقة برونكس، مشيرة إلى أنهم ضمن نحو 200 شخص جرى إنقاذهم بفضل استخدام الطائرات المسيّرة منذ انطلاق برنامج مكافحة هذا النوع من التصرفات.

ووفقا للشرطة، رصدت الطائرات المسيّرة الصبية -الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما- أثناء استقلالهم قطارا سريعا متجها شمالا، وذلك خلال مروره أسفل أحد الجسور وعبوره عدة محطات فوق الأرض في برونكس، يوم الخميس الماضي.

🇺🇸 CHILDREN CAUGHT SURFING ON A MOVING NYC TRAIN Four youngsters, one as young as 12, were seen riding atop a subway train as if it were part of a stunt performance. Spoiler alert: this is not impressive; it is extremely perilous. Honestly, this is not Grand Theft Auto.… pic.twitter.com/pRy08D1SaN — political lafda (@Politicallafda) July 17, 2025

ونشرت شرطة نيويورك لقطات تُظهر أحد الفتيان وهو يتسلق سطح قطار ويجلس في وضعية القرفصاء مباشرة أثناء مروره أسفل جسر في شارع ويستشستر، قبل أن ينضم إليه 3 فتيان آخرون خرجوا من بين عربات القطار ووقفوا على سطحه، حيث انزلق أحدهم بعد أن نهض. كما أظهرت المشاهد الصبية وهم يقفزون على سطح القطار أثناء عبوره منطقة برونكس.

وبعد أن قام فريق الطائرات المسيّرة في شرطة نيويورك بتعميم أوصاف الفتيان على الضباط، تمكنت الشرطة من توقيف القطار والقبض على الأولاد قبل أن يتعرضوا لأي إصابة خطيرة.

وأوضحت السلطات أن مئات من عمليات توقيف المتسللين إلى مترو الأنفاق وقعت منذ بدء استخدام الطائرات بدون طيار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ضمن جهود تعزيز السلامة.

وفي منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت شرطة نيويورك بالقول: "الأمر ليس مثيرا، بل خطر مميت. تقنيتنا في الطائرات المسيّرة أنقذت 200 شخص من متسللي المترو قبل وقوع المأساة. نحن نراقب من السماء… لأنكم مهمون.. هنا في الأسفل اركبوا داخل القطار، وابقوا على قيد الحياة".

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وحتى السادس من يوليو/تموز، لقي 3 أشخاص حتفهم بسبب ركوب مترو الأنفاق في عام 2025، مقارنة بشخصين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمسؤولين. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 6 أشخاص في عام 2024 نتيجة لهذا النشاط، مع 5 أشخاص لقوا حتفهم بعد ركوب مترو الأنفاق في العام السابق.

Join us LIVE in Queens as we highlight the success we've seen over the past few months saving lives from the deadly trend of subway surfing: https://t.co/IxhR82WxYb — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 21, 2025

من بين الوفيات الأحدث كارلوس أوليفر، فتى يبلغ من العمر (15 عاما)، كان يركب قطار الأنفاق رقم 7 في كوينز خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة الرابع من يوليو/تموز. ويقول المسؤولون إنه فقد توازنه وسقط أثناء دخول القطار إلى محطة كوينزبورو بلازا. ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.