هوس "الترند".. مراهقون يخاطرون بحياتهم بالركوب فوق عربات القطار

أعلنت شرطة نيويورك عن إلقاء القبض على 4 فتيان أثناء استقلالهم مترو الأنفاق في منطقة برونكس، مشيرة إلى أنهم ضمن نحو 200 شخص جرى إنقاذهم بفضل استخدام الطائرات المسيّرة منذ انطلاق برنامج مكافحة هذا النوع من التصرفات.

ووفقا للشرطة، رصدت الطائرات المسيّرة الصبية -الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما- أثناء استقلالهم قطارا سريعا متجها شمالا، وذلك خلال مروره أسفل أحد الجسور وعبوره عدة محطات فوق الأرض في برونكس، يوم الخميس الماضي.

🇺🇸 CHILDREN CAUGHT SURFING ON A MOVING NYC TRAIN

Four youngsters, one as young as 12, were seen riding atop a subway train as if it were part of a stunt performance.

Spoiler alert: this is not impressive; it is extremely perilous.

Honestly, this is not Grand Theft Auto.… pic.twitter.com/pRy08D1SaN

— political lafda (@Politicallafda) July 17, 2025