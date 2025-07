فنان يرفع علم فلسطين في عرض مسرحي في دار الأوبرا الملكية ببريطانيا

رفع أحد الفنانين علم فلسطين على خشبة مسرح دار الأوبرا الملكية في لندن، خلال التحية الختامية بعد العرض الأخير من أوبرا "تروفاتور"، في اختتام الموسم الفني.

وتُظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان، وهو يحمل العلم أمام صدره، بينما كان المغنون الرئيسيون يتلقّون تصفيقات الجمهور.

وفي لحظة لافتة، حاول أحد الأشخاص من خلف الكواليس سحب العلم منه، إلا أن الفنان تمسّك به وأعاده إلى مكانه

Big up, the actor who unfolded a Palestinian flag on stage at the Royal Opera House. pic.twitter.com/K3p9ukUSoo

— Mukhtar (@I_amMukhtar) July 20, 2025