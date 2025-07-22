فنان يرفع علم فلسطين في عرض مسرحي في دار الأوبرا الملكية ببريطانيا

رفع أحد الفنانين علم فلسطين على خشبة مسرح دار الأوبرا الملكية في لندن، خلال التحية الختامية بعد العرض الأخير من أوبرا "تروفاتور"، في اختتام الموسم الفني.

وتُظهر الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان، وهو يحمل العلم أمام صدره، بينما كان المغنون الرئيسيون يتلقّون تصفيقات الجمهور.

وفي لحظة لافتة، حاول أحد الأشخاص من خلف الكواليس سحب العلم منه، إلا أن الفنان تمسّك به وأعاده إلى مكانه

Big up, the actor who unfolded a Palestinian flag on stage at the Royal Opera House. pic.twitter.com/K3p9ukUSoo — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 20, 2025

وجاء في بيان صادر عن دار الأوبرا الملكية: "رفع العلم كان تصرفًا فرديًا وغير مصرح به من الفنان. لم تحظ هذه الخطوة بموافقة فرقة الباليه أو إدارة الأوبرا الملكية، وتُعد سلوكًا غير لائق تمامًا".

وامتنعت الدار عن الإدلاء بأي تعليق، ما إذا كان الفنان سيخضع لإجراءات تأديبية، بينما لا تزال هويته غير معروفة حتى الآن.

وقد أثارت الحادثة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء على من رأى في ما فعله الفنان خطوة شجاعة ومعبّرة، ومَن اعتبره تجاوزا لحدود التعبير داخل فضاء فني مخصص للأداء المسرحي.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الاحتجاجات التي نفذها فنانون وموسيقيون في المساحات الفنية، لتسليط الضوء على ارتفاع أعداد الضحايا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة. وكانت فرقة الهيب هوب الأيرلندية" "Kneecap" ني كاب" قد حققت معها الشرطة بسبب تصريحاتها في مهرجان غلاستنبري، قبل أن تقرر السلطات عدم اتخاذ "أي إجراء إضافي".