لحظات رعب بالجو.. النيران تشتعل في طائرة أثناء إقلاعها بلوس أنجلوس

وثّق مقطع فيديو لحظات مثيرة للرعب أثناء اشتعال النيران في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الدولي متجهة إلى مدينة أتلانتا، وعلى متنها 226 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وفي بيان رسمي، أوضحت شركة "دلتا" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767، اضطرت للعودة والهبوط في مطار لوس أنجلوس بعد حدوث عطل في المحرك الأيسر تسبب في اندلاع الحريق.

ورغم الحادث المفاجئ، تمكّن الطيارون من تنفيذ عملية الهبوط بسلام، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

The Boeing 767, carrying 9 crew members and 226 passengers, was on its way to Atlanta. Pilots had to turn around due to a problem with the left engine, according to Delta. Read more: https://t.co/kzfcVwmmmc pic.twitter.com/QVFG430BiK — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 20, 2025

وأوضح متحدث باسم شركة "دلتا"، في تصريح لصحيفة "يو إس إيه توداي" عبر البريد الإلكتروني، أن الحادث استدعى تنفيذ هبوط اضطراري، مؤكدا أن الطاقم التزم بجميع إجراءات السلامة، وأن الطائرة عادت بسلام إلى البوابة دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف المتحدث "نعتذر لعملائنا عن التأخير الذي طرأ على خطط سفرهم".

وقد هبطت الرحلة رقم 446 بسلام، وتوجهت الطائرة بشكل تلقائي إلى البوابة، دون ظهور أي مؤشرات على وجود حريق في تلك اللحظة، وتمكّن جميع الركاب من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي.

وأشار بيان الشركة إلى أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد سبب العطل، فيما تم نقل الركاب إلى وجهاتهم النهائية على متن طائرة بديلة.