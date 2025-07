لحظات رعب بالجو.. النيران تشتعل في طائرة أثناء إقلاعها بلوس أنجلوس

وثّق مقطع فيديو لحظات مثيرة للرعب أثناء اشتعال النيران في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس الدولي متجهة إلى مدينة أتلانتا، وعلى متنها 226 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وفي بيان رسمي، أوضحت شركة "دلتا" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767، اضطرت للعودة والهبوط في مطار لوس أنجلوس بعد حدوث عطل في المحرك الأيسر تسبب في اندلاع الحريق.

ورغم الحادث المفاجئ، تمكّن الطيارون من تنفيذ عملية الهبوط بسلام، دون تسجيل إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

