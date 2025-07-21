بعد طرده سياح إسرائيليين.. إقبال متزايد على مطعم بإسبانيا رغم دعوات المقاطعة

في مشهد يعكس تفاعل الشارع الأوروبي مع ما يجري في غزة، تحوّل مطعم صغير في إسبانيا إلى محور اهتمام بعد أن قرر مالكه طرد مجموعة من السياح الإسرائيليين، تعبيرًا عن احتجاجه ـ"الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع".

ورغم تعرّضه لحملة تشويه ودعوات إلى المقاطعة، شهد المطعم تزايدا ملحوظًا في الإقبال، إذ حرص العديد من الزبائن المحليين والأجانب على زيارته دعمًا لموقفه الإنساني.

وفي رسالة شكر نشرها عبر منصاته، أعرب صاحب المطعم عن امتنانه قائلا: "نتوجه بجزيل الشكر لكل من أرسل رسائل أو اتصل لدعمنا من مختلف أنحاء العالم، ولكل من زار متاجرنا وعبّر عن تضامنه. محبتكم تعني لنا الكثير. شكرًا لكم جميعا".

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القصة بدأت عندما طرد ثمانية من السياح الإسرائيليون من مطعم في مدينة فيغو شمال غرب إسبانيا، وفقًا لمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. يُظهر الفيديو، الذي صوّره مدير المطعم، ميماسا، وهو يرفض خدمتهم ويوجّه إليهم تعليقات عنيفة.

"أنتم تقتلون فلسطين، اذهبوا لتناول الطعام في غزة"، يصرخ قبل أن يخطف قائمة طعامهم ويسبهم. في الفيديو، يُسمع أيضًا وهو يصرخ: "أنتم تقتلون الناس ثم تذهبون في إجازة. اخرجوا من هنا!"، متبوعة بهتافات مثل "عاشت فلسطين، فلسطين حرة!" و"أيها الصهاينة، ارحلوا!".

غادرت المجموعة، التي يُعتقد أنها كانت قد طلبت مشروبات بالفعل، المطعم دون احتجاج. وقد أثار الحادث ردود فعل واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أدان البعض تصرف مدير المطعم واعتبره سلوكا غير مقبول، بينما رأى فيه آخرون تعبيرا عن موقف سياسي حاد.

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في المقابل، يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد الدعوات خلال الأسابيع الأخيرة إلى مقاطعة شركات ومؤسسات تدعم الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب مطالبات شعبية للحكومات باتخاذ مواقف أكثر وضوحا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

حتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الإسبانية بشأن الحادثة، إلا أن ما جرى يعكس تصاعد التوتر في عدد من الدول الأوروبية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وهي توترات بدأت تمتد إلى الفضاءات العامة والمواقع السياحية.