هربًا من تذكرة طيران باهظة.. صيني يسرق 8 سيارات في رحلة عبر 7 مدن

أقدم رجل صيني على مغامرة غير مألوفة، إذ قطع مئات الكيلومترات خلال عدة أيام بسرقة 8 سيارات واحدة تلو الأخرى، في محاولة لتجنب دفع ثمن تذكرة طيران باهظة.

وحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن منصة "نيو يلو ريفر" الإعلامية، فإن الرجل ينحدر من مقاطعة لياونينغ، وقد لجأ إلى سرقة السيارات لاستخدامها في رحلته الطويلة إلى مسقط رأسه، بعدما وجد أن كلفة الطيران تفوق قدرته المالية.

وكان المدعو "تشين" قد اشترى تذكرة طيران في 31 مايو/أيار بسعر 1500 يوان (نحو 200 دولار أميركي)، إلا أنه ألغى الحجز بسبب ارتفاع السعر، خاصة أنه كان يسافر بمفرده من مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان.

China thief steals 8 cars during travels to avoid cost of air ticket home https://t.co/7D0aY0cXrV

— South China Morning Post (@SCMPNews) June 30, 2025