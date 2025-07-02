هربًا من تذكرة طيران باهظة.. صيني يسرق 8 سيارات في رحلة عبر 7 مدن

أقدم رجل صيني على مغامرة غير مألوفة، إذ قطع مئات الكيلومترات خلال عدة أيام بسرقة 8 سيارات واحدة تلو الأخرى، في محاولة لتجنب دفع ثمن تذكرة طيران باهظة.

وحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلا عن منصة "نيو يلو ريفر" الإعلامية، فإن الرجل ينحدر من مقاطعة لياونينغ، وقد لجأ إلى سرقة السيارات لاستخدامها في رحلته الطويلة إلى مسقط رأسه، بعدما وجد أن كلفة الطيران تفوق قدرته المالية.

وكان المدعو "تشين" قد اشترى تذكرة طيران في 31 مايو/أيار بسعر 1500 يوان (نحو 200 دولار أميركي)، إلا أنه ألغى الحجز بسبب ارتفاع السعر، خاصة أنه كان يسافر بمفرده من مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان.

China thief steals 8 cars during travels to avoid cost of air ticket home https://t.co/7D0aY0cXrV — South China Morning Post (@SCMPNews) June 30, 2025

سرق "تشين" 8 سيارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون يوان (ما يعادل 140 ألف دولار أميركي)، وجاب بها 7 مدن صينية في رحلة امتدت لأكثر من 14 ساعة على الطرق. اعتمد في عملياته على استهداف معارض السيارات غير المؤمنة ومواقف السيارات الهادئة، حيث كان يسرق المفاتيح أو يعبث بأنظمة التشغيل لتشغيل سيارات قديمة الطراز.

كان يتخلّى عن كل سيارة بمجرد نفاد الوقود، ويبدأ بسرقة أخرى، كما كان يستولي على المقتنيات الثمينة من داخل السيارات لتغطية نفقات الطعام ورسوم الطرق خلال رحلته.

لكن سلسلة سرقاته لم تدم طويلا، إذ تمكّنت الشرطة من تعقب إحدى السيارات المسروقة بعد بلاغ من موظف في صالة عرض بمدينة ووهان، وسط الصين، في 2 يونيو/حزيران، أفاد باختفاء سيارة ومفاتيحها. وأظهرت التحقيقات أن السيارة غادرت ووهان باتجاه الشمال، ما قاد الشرطة إلى تتبّع أثر تشين.

انتهت مغامرة "تشين" أخيرا عندما ألقي القبض عليه في 4 يونيو/حزيران داخل موقف سيارات بمقاطعة خبي، حيث عُثر عليه نائما داخل إحدى السيارات المسروقة.

وقد تمكنت الشرطة من استعادة جميع السيارات الثماني التي سرقها، فيما لا يزال تشين قيد الاحتجاز، ويواجه الآن عقوبة محتملة بالسجن لأكثر من 10 سنوات إلى جانب غرامة مالية.