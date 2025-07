صحفي يواجه نائبا جمهوريا بتصريحاته حول إبادة وتجويع المدنيين في غزة

واجه الصحفي ماكس بلومنثال النائب الجمهوري راندي فاين مباشرة، منتقدا ما وصفه بـ"الخطاب الإبادي" الذي يعكس دعمه العنف ضد المدنيين في غزة. وطرح بلومنثال أسئلة حادة على فاين عن منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحضّ على قتل المدنيين وتجويعهم، ما أشعل مواجهة كلامية متوترة أمام الكاميرات.

وأثناء الحوار، قال بلومنثال لفاين: "كنتَ من أبرز من أيّدوا قتل المدنيين في غزة. أتساءل، كم من الوقت كنت ستصمد لو كنت تحت الحصار والجوع الذي تفرضه إسرائيل على غزة؟ هل حاولت يوما أن تتخيل نفسك مكان سكان غزة الذين يعانون من الجوع الشديد؟".

I asked Rep. Randy Fine about his repulsive genocidal rhetoric and how long he’d last as an obvious glutton under the starvation conditions he supports in Gaza

Known for his aggressive tweets, @RepFine waddled away from me in real life and hid behind his staffers pic.twitter.com/UsnaVLCYkA

