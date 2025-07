صحفي باكستاني يواصل التغطية الحية رغم انجرافه في السيول

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انجراف صحفي باكستاني بمياه الفيضان أثناء تغطيته الميدانية للكارثة التي شهدتها البلاد. ورغم قوة التيار وصعوبة الموقف، واصل الصحفي نقل تطورات الوضع، مظهرا مستوى عاليا من الالتزام المهني في ظل ظروف ميدانية شديدة الخطورة.

وقد أثار المقطع تفاعلا واسعا، حيث أشاد كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشجاعة الصحفي علي موسى رضا، وتفانيه في أداء مهامه. في حين دعا عدد من الصحفيين والنشطاء إلى تكريمه بجائزة وطنية، تعبيرا عن التقدير لموقفه المهني اللافت وسط تحديات ميدانية بالغة الصعوبة.

Neck-deep in floodwaters — literally. 🎤🌊

In 2025, Pakistani journalist Ali Musa Raza waded into the deluge in Koh Sulaiman near Sakhi Sarwar to show the locals' suffering. Only his head and mic visible on Rohi TV — the report has sparked both praise and debate online. #Pakistan… pic.twitter.com/ELBJmjV2or

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) July 14, 2025