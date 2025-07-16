شهد أحد الأحياء السكنية في ولاية فلوريدا الأميركية حادثا مروعا تمثل في تحطم طائرة صغيرة وسط مجموعة من المنازل، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وحالة من الذعر والهلع بين السكان، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبحسب التفاصيل، أظهرت مشاهد التقطتها الكاميرات بالقرب من مطار نورث بيري في منطقة بيمبروك باينز لحظة اصطدام طائرة صغيرة من طراز سيسنا سكاي ماستر بإحدى الأشجار، حيث تمكنت بصعوبة من تفادي الاصطدام المباشر بالمنازل، وذلك حوالي الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وعقب الحادث، هرع عدد من السكان إلى موقع التحطم وتمكنوا من إنقاذ عائلة مكونة من 4 أفراد كانت على متن الطائرة، وفق ما نقلته شبكة "دبليو إس في إن" (WSVN) المحلية.

.@DavidMuir reports on the small plane that crashed into a residential neighborhood in Florida, just one mile from North Perry Airport, and the hero neighbors who helped pull victims from the rubble. https://t.co/QzCTi77E1a pic.twitter.com/gPqmmcIHta — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 15, 2025

وأفادت قناة "إن بي سي نيوز" أن الطائرة، ذات المحركين التي كانت متجهة من جزر توركس وكايكوس في رحلة تستغرق 3 ساعات إلى مطار نورث بيري في مقاطعة بروارد، على بُعد حوالي 30 دقيقة شمال ميامي، تحطمت على بُعد ميل واحد فقط من المدرج.

سارع الجيران إلى موقع الحادث فور وقوعه، مستخدمين خراطيم المياه والفؤوس لمحاولة إنقاذ ركاب الطائرة وسط ألسنة اللهب والدخان الكثيف. وبشكل يُشبه المعجزة، نجا الطيار و3 ركاب من الحادث، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

ووفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي 6″، فإن اثنين من المصابين قاصران يبلغان من العمر 13 و16 عامًا.

من جانبه، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل، المسؤول عن التحقيق في الحادث، في بيان أدلى به لقناة "فوكس نيوز ديجيتال"، أن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة كانت في طور الهبوط نحو مطار نورث بيري، عندما سقطت بشكل مفاجئ لأسباب لا تزال مجهولة، في حي سكني يبعد نحو ميل واحد فقط عن المدرج.

إعلان

روى شاهد العيان إيدي كريسبين تفاصيل اللحظات التي سبقت التحطم قائلاً لشبكة "دبليو إس في إن": "كان بإمكانك سماع صوت الطائرة وهي تُبطئ، ثم فجأة ارتطمت بشجرة. وعندما رأينا الاصطدام، تأكدنا من أنها سقطت فعلًا. بعد ذلك، هوت إلى الأرض. كان أحد جيراننا في الجهة المقابلة يحمل مطفأة حريق ويحاول بشجاعة إخماد النيران".

الحادث أعاد إلى الأذهان سلسلة من حوادث تحطم الطائرات الصغيرة في الولايات المتحدة، والتي لطالما أثارت تساؤلات جدية حول معايير السلامة والصيانة في هذا النوع من الطيران الخاص.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة حادثًا مشابهًا؛ ففي عام 2021، فقد الطفل تايلور بيشوب، البالغ من العمر 4 سنوات، حياته عندما اصطدمت طائرة بسيارة والدته أثناء قيادتها بالقرب من مطار نورث بيري.

وفي تصريح لشبكة "إن بي سي"، كشف أنجيلو كاستيلو، عمدة مدينة بيمبروك باينز، أن المدينة سجلت 36 حادث تحطم طائرات خلال السنوات الخمس الماضية، ما يسلط الضوء على خطورة تكرار مثل هذه الحوادث في منطقة سكنية قريبة من حركة الطيران.