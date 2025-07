شهد أحد الأحياء السكنية في ولاية فلوريدا الأميركية حادثا مروعا تمثل في تحطم طائرة صغيرة وسط مجموعة من المنازل، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وحالة من الذعر والهلع بين السكان، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبحسب التفاصيل، أظهرت مشاهد التقطتها الكاميرات بالقرب من مطار نورث بيري في منطقة بيمبروك باينز لحظة اصطدام طائرة صغيرة من طراز سيسنا سكاي ماستر بإحدى الأشجار، حيث تمكنت بصعوبة من تفادي الاصطدام المباشر بالمنازل، وذلك حوالي الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وعقب الحادث، هرع عدد من السكان إلى موقع التحطم وتمكنوا من إنقاذ عائلة مكونة من 4 أفراد كانت على متن الطائرة، وفق ما نقلته شبكة "دبليو إس في إن" (WSVN) المحلية.

.@DavidMuir reports on the small plane that crashed into a residential neighborhood in Florida, just one mile from North Perry Airport, and the hero neighbors who helped pull victims from the rubble. https://t.co/QzCTi77E1a pic.twitter.com/gPqmmcIHta

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 15, 2025