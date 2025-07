مقتل لاعبة تنس هندية على يد والدها بسبب "الغيرة وانتقادات الأقارب"

قُتلت لاعبة التنس الهندية راديكا ياداف، البالغة من العمر 25 عاما، برصاص والدها داخل منزلهما في مدينة جورجاون، الواقعة بولاية هاريانا شمال البلاد، بالقرب من العاصمة نيودلهي.

وبحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث صباح الخميس أثناء وجود الشابة في المطبخ، حيث أطلق عليها والدها ديباك ياداف (49 عامًا) خمس رصاصات، مما أدى إلى وفاتها على الفور رغم محاولة بعض أفراد العائلة نقلها إلى مستشفى قريب.

A father murdered his daughter because villagers taunted him on his daughter’s financial independence and questioned her character. We live in a sick society that resents women especially those who don’t conform to mediocrity and patriarchy….https://t.co/yYUwA7tcrI

— Rohini Singh (@rohini_sgh) July 11, 2025