مقتل لاعبة تنس هندية على يد والدها بسبب "الغيرة وانتقادات الأقارب"

قُتلت لاعبة التنس الهندية راديكا ياداف، البالغة من العمر 25 عاما، برصاص والدها داخل منزلهما في مدينة جورجاون، الواقعة بولاية هاريانا شمال البلاد، بالقرب من العاصمة نيودلهي.

وبحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث صباح الخميس أثناء وجود الشابة في المطبخ، حيث أطلق عليها والدها ديباك ياداف (49 عامًا) خمس رصاصات، مما أدى إلى وفاتها على الفور رغم محاولة بعض أفراد العائلة نقلها إلى مستشفى قريب.

A father murdered his daughter because villagers taunted him on his daughter’s financial independence and questioned her character. We live in a sick society that resents women especially those who don’t conform to mediocrity and patriarchy….https://t.co/yYUwA7tcrI — Rohini Singh (@rohini_sgh) July 11, 2025

وألقت الشرطة القبض على الوالد، وتم عرضه على محكمة محلية يوم الجمعة، حيث أمرت باحتجازه ليوم واحد، ووصفت الجريمة بأنها "مسألة خطيرة" تتطلب تحقيقًا معمّقًا. كما صادرت السلطات السلاح الناري المرخّص الذي استُخدم في الجريمة.

واعترف الجاني خلال التحقيقات، بحسب صحيفة هندوستان تايمز، بأنه أقدم على قتل ابنته بدافع الغضب والغيرة، مشيرا إلى أنه كان منزعجا من تعليقات أقاربه وسكان قريته الأصلية "وزير آباد"، بسبب ما وصفه بـ"تصرفات" ابنته وشهرتها المتزايدة.

ورغم امتلاكها أكاديمية تنس خاصة بها، لم تتمكن راديكا من تحقيق ألقاب في مسيرتها الاحترافية، كما لم تشارك في أي مباريات مصنفة منذ مارس/آذار 2024 وفق بيانات الاتحاد الدولي للتنس. ووفق ما نقلته مجلة إنديا توداي، فإنها كانت تطمح أيضا إلى أن تصبح مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لإصابة قبل عامين أثرت على مسيرتها الرياضية.

وتشير التقارير إلى أن والدها كان يعتمد عليها ماليا، مما زاد من توتر العلاقة بينهما في الأشهر الأخيرة. وقد أثارت هذه الجريمة موجة غضب وتعاطف واسع في الأوساط الرياضية والشعبية داخل الهند.

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وكشف تقرير لقناة "إن دي تي في" الإخبارية أن ديباك ياداف، والد لاعبة التنس راديكا ياداف، برّر جريمته أمام الشرطة قائلا: "عندما كنت أذهب إلى قريتي وزير آباد لشراء الحليب، كان الناس يسخرون مني ويقولون إنني أعيش على دخل ابنتي. هذا الأمر أزعجني كثيرًا. حتى أن البعض شكك في أخلاقها. طلبت منها إغلاق أكاديمية التنس، لكنها رفضت".

من جهته، روى عم الضحية، كولديب ياداف، تفاصيل اللحظات التي أعقبت الجريمة، قائلا إنه سمع دوي إطلاق نار في الطابق العلوي، فصعد بسرعة ليجد راديكا ملقاة بلا حراك داخل المطبخ، في حين كان المسدس ملقى قريبا منها.

وأضاف في إفادته للشرطة: "أنا وابني نقلناها على الفور إلى المستشفى، لكنها كانت قد فارقت الحياة". وقد تقدّم لاحقا بشكوى رسمية إلى الشرطة أدت إلى اعتقال الجاني.

أما والدة راديكا، مانجو ياداف، فكانت موجودة في المنزل لحظة وقوع الجريمة، لكنها أخبرت الشرطة بأنها حبست نفسها داخل غرفة بسبب مرضها، ولم تشهد ما حدث، ورفضت تقديم بيان مكتوب.

وكانت راديكا تُعد من أبرز اللاعبات الصاعدات في رياضة التنس بالهند، ومثلت بلدها في عدة بطولات دولية. ووفقا لاتحاد التنس الهندي، حققت المركز الـ75 في تصنيف الفتيات تحت 18 عاما، والمركز الـ53 في فئة زوجي السيدات.