غارة إسرائيلية تخلّف سحابة غامضة تثير الذعر في غزة

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلا لعائلة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، في ظل حالة من الذعر انتشرت بين السكان في محيط القصف.

وعقب الغارة، رُصد وميض قوي تلاه تصاعد كثيف للدخان من موقع الانفجار، قبل أن يتجمّع في السماء مشكّلًا سحابة دائرية نادرة أشبه بالحلقات، في مشهد أثار دهشة واستغراب الأهالي.

وقد وثّق عدد من السكان هذه اللحظة، والتُقطت صور ومقاطع فيديو تُظهر بوضوح الشكل الدائري المميز للسحابة، التي بدت بلون رمادي مائل إلى البياض، وارتفعت في طبقات الجو العليا عقب الاستهداف مباشرة.

وتُظهر الفيديوهات المتداولة لحظة القصف، تليها تصاعد أعمدة الدخان وانتشارها في الهواء ضمن شكل دائري أو حلقي، في مشهد أثار فضول واستغراب من شاهده.

🚨⚡️عـاجـل: غارة جوية إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة تُخلّف سحابة دخان غريبة الشكل بعد الانفجار.. ما يُرجّح استخدام "سلاح جديد" غير مُعتاد في الهجمات السابقة. pic.twitter.com/quMOGqIKQj — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 9, 2025

تفسير الظاهرة

أوضح الخبير والباحث في مجال الذخائر تريفور بول في تصريح لقناة الجزيرة أن السحابة الدائرية التي شوهدت في سماء دير البلح لا تدل على استخدام نوع جديد من الأسلحة. وأكد أن "تشكّل الحلقات الدخانية ناتج عن طبيعة الانفجار والظروف البيئية المحيطة، مثل سرعة الرياح والرطوبة واتجاهها".

وأضاف بول أن "أي انفجار، في ظل ظروف معينة، قد يؤدي إلى تكوّن حلقة دخانية مشابهة"، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر رغم ندرتها ليست غير مسبوقة في سياقات القصف أو التفجيرات الكبيرة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده منطقة وسط القطاع، خاصة في دير البلح التي تعرّضت خلال الأسابيع الأخيرة لسلسلة من الغارات استهدفت منازل مدنيين، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

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يشار إلى أن إسرائيل ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.