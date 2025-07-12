إنقاذ سائحة ألمانية بعد اختفائها بمنطقة نائية بأستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم السبت العثور على سائحة ألمانية تبلغ من العمر 26 عاما على قيد الحياة، بعد اختفائها في منطقة نائية بشمال غرب البلاد لما يقرب من أسبوعين.

وقالت الشرطة إن كارولينا فيلجا، التي اختفت في 29 يونيو/حزيران بالقرب من بلدة بيكون النائية الواقعة على بُعد حوالي 254 كيلومترا شمال بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، عثر عليها سائق سيارة مارة على طريق في المنطقة أمس الجمعة.

وذكرت السلطات أن فيلجا نقلت جوا إلى مستشفى في بيرث وأن حالتها مستقرة.

وقالت الشرطة إن فيلجا عانت من "لدغات البعوض" خلال الفترة التي تقطعت بها السبل في هذه المنطقة الوعرة، وعثر عليها منهكة ومصابة بالجفاف وجروح وكدمات.

وبدأت عملية بحث واسعة النطاق عن فيلجا بعد العثور على سيارتها متوقفة في منطقة ويتبيلت بولاية أستراليا الغربية وهي منطقة نائية ذات كثافة سكانية منخفضة وتمتد على مساحة 154ألفا و862 كيلومترا مربعا.

وتركت فيلجا سيارتها المعطلة لتطلب المساعدة، وهو أمر تنصح الشرطة بتجنبه.

وكان هاتف فيلجا مغلقا، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أنها كانت من قبل على اتصال بعائلتها في ألمانيا، بصورة منتظمة.

والمناطق النائية في غرب أستراليا برية وخطيرة بشكل خاص نظرا لمساحتها الهائلة وقلة كثافتها السكانية وظروفها القاسية.

ووفقا للشرطة، فإن فيلجا جابت أنحاء أستراليا على مدار عامين، وغالبا ما كانت تقيم في نزل وتعمل في مواقع تعدين لتمويل رحلتها، وأضافت أنها تعتزم مواصلة جولاتها في أستراليا بعد تعافيها.