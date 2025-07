"مهددة بفقدان البصر".. الشرطة الأسترالية تعتدي على محامية خلال احتجاج مؤيد لفلسطين

تعرّضت المحامية هانا توماس، التي كانت قد ترشحت مؤخرا ضد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في الانتخابات الفدرالية عن دائرة غرايندلر ممثلةً عن حزب الخضر، لاعتداء عنيف من الشرطة الأسترالية خلال تفريق مظاهرة أمام مقر شركة يُتهمها المحتجون بالتعاون مع إسرائيل. وتُعرف توماس أيضًا بأنها ابنة المدعي العام الماليزي السابق تان سري تومي توماس.

Former Greens Candidate Hannah Thomas is at risk of losing sight in one eye after Australian police beat her at protest outside a business in Sydney who is supplying technology to the IOF.

The 35-year-old politician sustained facial injuries during the arrest and was taken to… pic.twitter.com/k06GpRU3vL

— WearThePeace (@WearThePeaceCo) June 29, 2025