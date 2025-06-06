شاهد.. عرض مثير لتبديل الحراس داخل القصر الكبير ببانكوك

4 ساعات قضيناها داخل القصر الملكي الكبير في العاصمة التايلندية بانكوك وسط أجواء من المتعة والإثارة التي أبت إلا أن تكتمل قبيل المغادرة.

فعند توجهنا نحو أبواب الخروج للمغادرة وجدنا أنفسنا على موعد دون ترتيب مع مشاهدة فقرة لطيفة تمثلت في تغيير ورديات الحراسة بالقصر الكبير.

العرض بدا جذابا وكأنه ليس مجرد تبديل حراسة، وإنما أريد له أن يكون فقرة يستمتع بها الزوار وتزيد انبهارهم بالمكان.

وبالفعل، توقف عشرات الزوار كي يشاهدوا العرض في نهاية رحلة ممتعة بين مظاهر الإبهار المعماري التي تتسم بها المباني والتماثيل المنتشرة في المكان.