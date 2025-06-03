إصابة 12 شخصا بينهم سيّاح إثر سقوط شجرة معمّرة في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية عن إصابة 12 شخصا، بينهم عدد من السائحين الأجانب، إثر سقوط شجرة ضخمة يبلغ عمرها نحو 50 عاما، وذلك بالقرب من محطة حافلات في مدينة فينيسيا أمس الاثنين.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن الشجرة سقطت بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ما أدى إلى إصابة المارة وبعض المنتظرين في المحطة بجروح تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، في حين نُقل اثنان إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

A falling tree in Venice injures a dozen people, including foreign tourists https://t.co/5yDXVgExWp pic.twitter.com/vf7hoVfgXh — The Independent (@Independent) June 3, 2025

السلطات قالت إن سياحا أجانب كانوا من بين اثني عشر شخصا أُصيبوا عندما سقطت شجرة عمرها 50 عاما بجوار محطة حافلات في مدينة البندقية الإيطالية.

وقال مسؤولو المدينة إن شجرة البلوط سقطت على مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون في منطقة مظللة بساحة روما، وهي المحطة الأخيرة للحافلات وسيارات الأجرة التي تنقل الزوار من وإلى مدينة البندقية من البر الرئيسي، ولم يتضح على الفور سبب سقوط الشجرة.

كما أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن أخطر إصابة كانت لامرأة إيطالية تبلغ من العمر 30 عاما، حيث كانت تجلس على جدار بالقرب من الشجرة مع طفليها الصغيرين عندما سقطت، وكانت المرأة في حالة حرجة بسبب إصابات في البطن، بينما لم تكن إصابات طفليها خطيرة ووُضعا تحت الرعاية النفسية، وفقا لمسؤولي المستشفى.

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كما كانت حالة امرأة إيطالية أخرى في الخمسينيات من عمرها حرجة بعد إصابتها بجروح في الصدر.

وأكدت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا في الحادث لتحديد أسباب سقوط الشجرة، خاصة في ظل عدم تسجيل رياح قوية أو ظروف جوية غير اعتيادية وقت الحادث، كما تم إرسال فرق متخصصة لفحص الأشجار المحيطة تحسبا لوقوع حوادث مماثلة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث أن الشجرة انكسرت من جذعها، فوق جذورها مباشرة.

وقد صرّحت فرانشيسكا زاكاريوتو، مسؤولة الأشغال العامة في المدينة، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): "يبدو أن الشجرة سليمة". وأضافت أن الشجرة خضعت للمراقبة مع أشجار أخرى في المدينة، ولم تظهر أي علامات تشير إلى احتمال انهيارها.

ووُضِع أميركي يبلغ من العمر 60 عاما تحت الملاحظة بسبب إصابة في الرأس، بينما عانى آخر يبلغ من العمر 70 عاما من إصابات في الوجه، وأُصيب سائحان من أوروبا الشرقية بكدمات متعددة، كما أُصيب 4 إيطاليين آخرين بجروح طفيفة.