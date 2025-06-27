هرع لإنقاذ صديقه فمات بجواره في موقف سيارات بتركيا

في حادثة مأساوية شهدها موقف سيارات الأجرة في منطقة كارشياكا بإزمير، تُوفي رجلان بنوبة قلبية في اللحظة نفسها، وسط دهشة الحاضرين وعدسات الكاميرات.

فقد سقط زكي ألديمير (75 عاما)، مدير الموقف، أرضا بعد إصابته بنوبة قلبية، وما إن حاول زميله سائق الأجرة إركان كيريميتشيلر (58 عاما) مساعدته حتى أصيب هو الآخر بنوبة قلبية وسقط بجانبه. وقد نُقل الاثنان إلى المستشفى بسيارة إسعاف، لكنهما فارقا الحياة.

ويُذكر أن مدير الموقف السابق توفي أيضا بنوبة قلبية في المكان نفسه، ما أضفى طابعا غريبا ومؤلما على الحادثة.

سارع زملاء الضحيتين إلى الاتصال بخدمات الطوارئ، وحاولوا إنعاش زكي ألديمير بتوجيه من المسعفين عبر الهاتف، لكن قبل وصول سيارة الإسعاف، انهار أركان كيريميتشيلر أيضًا. ورغم جميع محاولات الإنعاش، أُعلِن عن وفاتهما في المستشفى.

من جانبه، عبّر إركان أوزكان، رئيس غرفة سائقي وتجار السيارات في إزمير، عن بالغ حزنه للحادث، متمنيًا الرحمة للفقيدين ألديمير وكيريميتشيلر.