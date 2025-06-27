وجهت السلطات في كوريا الجنوبية لرجل عمره 67 عامًا، يُدعى "وون"، تهما منها الشروع في القتل والحرق العمد، وذلك بعد اتهامه بإشعال حريق داخل عربة قطار أنفاق في سول في 31 مايو/أيار الماضي.

وبحسب التحقيقات، فقد أدى الحريق إلى أضرار مادية تُقدَّر بأكثر من 300 مليون وون (نحو 282 ألف دولار سنغافوري)، كما عرّض حياة نحو 160 راكبا كانوا على متن القطار للخطر.

ويوثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لحظة سكب الرجل مادة قابلة للاشتعال –يُعتقد أنها بنزين– على أرضية العربة قبل أن يشعل النار فيها، ما أدى إلى اندلاع النيران في ثوان. وقد ساهمت سرعة تصرف الركاب ووجود مواد مقاومة للحريق في القطار في الحيلولة دون وقوع إصابات جماعية، بحسب ما أفادت به السلطات.

وصرحت النيابة العامة، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن "قيام المتهم برش كمية كبيرة من البنزين داخل عربة قطار أنفاق ثم إشعال النار، أدى إلى اندلاع حريق واسع النطاق وانبعاث غازات سامة، يُعد عملاً يُعادل القتل الإرهابي".

وقع الحادث في صباح يوم 31 مايو/أيار، عندما كان قطار أنفاق يسير على الخط رقم 5 في سول على وشك أن يتحول إلى منطقة كارثة.

ففي تمام الساعة 8:42 صباحًا، وبعد دخول القطار النفق أسفل نهر هان بين محطتي "يوينارو" و"مابو"، أخرج رجل عمره 67 عاما زجاجة بلاستيكية من حقيبته وسكب البنزين في ممر العربة الرابعة.

شعر الركاب بالخطر، وعمّت الفوضى داخل القطار؛ صرخ بعضهم وتدافعوا نحو الأبواب في محاولة للفرار. وانزلقت امرأة حامل على البنزين وسقطت، قبل أن تزحف مبتعدة عن مكان الحريق، تاركةً حذاءها خلفها.

وبعد ثوانٍ، أشعل الرجل الوقود، لتندلع النيران بسرعة هائلة. خلال 20 ثانية فقط، كانت العربة قد اشتعلت بالكامل، بعد لحظات قليلة من تمكن المرأة من الهرب. وفي الجهة الأخرى من العربة، انزلق رجل آخر على الأرض المبللة بالبنزين، لكنه تمكن من الفرار قبل لحظات فقط من اندلاع الحريق.

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التُقط المشهد في لقطات مراقبة نشرتها النيابة العامة لمنطقة سول الجنوبية أول أمس الأربعاء، ما يؤكد تجنب كارثة بأعجوبة.

رغم شدة الحريق، لم يُصَب أحد بحروق خطِرة، وقد أُصيب الجاني بحروق طفيفة في ذراعيه. وهو الآن قيد التحقيق بتهمة الشروع في القتل الجماعي.

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينما نُقل 23 آخرون، منهم المتهم وون، إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق.

وقد أدى الحريق إلى تدمير جزء من إحدى عربات المترو، وتسبب في أضرار ناجمة عن الدخان في عربتين أخريين.

ووفقًا للادعاء، يواجه وون الآن 160 تهمة بمحاولة القتل، رُفعت بناء على هويات الركاب الذين كانوا على متن القطار وقت الحادث. وتشير التحقيقات إلى أن وون استهدف مترو الأنفاق عمدًا في محاولة للفت انتباه الرأي العام، ووصفت النيابة فعلته بأنها "عمل إرهابي".

وقد خلصت المحكمة إلى أن وون لا يعاني من اضطرابات عقلية، لكنها أشارت إلى أنه يتسم بأنانية مفرطة وتفكير جامد ووهمي. وذكر الادعاء أن سرعة استجابة الركاب، إلى جانب استخدام مواد مقاومة للحريق في تصميم القطار، ساهمت بشكل كبير في تجنب وقوع كارثة بشرية، وهي الإجراءات التي تم اعتمادها بعد الحريق المأساوي في مترو دايغو عام 2003.

وعقب الحادث، أعلنت السلطات تقديم الدعم النفسي والرعاية الطبية للضحايا، متعهدة بالتعامل الصارم مع أي تهديدات تمس السلامة العامة، دون تساهل.