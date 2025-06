سقوط قاتل لسائحة برازيلية من ارتفاع 600 متر بإندونيسيا

أعلنت الحكومة البرازيلية ووكالة الإنقاذ الإندونيسية العثور على جثة سائحة برازيلية تدعى جوليانا مارينز، تبلغ من العمر 26 عاما، بعد سقوطها في وادٍ أثناء تنزهها قرب بركان رينجاني، ثاني أعلى بركان في إندونيسيا، بجزيرة لومبوك، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت مارينز قد اختفت يوم السبت الماضي، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ استمرت عدة أيام، لكنها واجهت صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يتم العثور على جثتها يوم الثلاثاء الماضي.

#BREAKING MORE FOOTAGE 💥Brazilian Hiker Found Dead After 4-Day Ordeal on Indonesian Volcano

26-year-old Juliana Marins, a Brazilian tourist who fell nearly 2,000 feet while climbing Mount Rinjani in Indonesia, was found dead after being trapped for almost four days. Her fall… pic.twitter.com/X1epzlJ6Sc

