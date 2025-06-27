سقوط قاتل لسائحة برازيلية من ارتفاع 600 متر بإندونيسيا

أعلنت الحكومة البرازيلية ووكالة الإنقاذ الإندونيسية العثور على جثة سائحة برازيلية تدعى جوليانا مارينز، تبلغ من العمر 26 عاما، بعد سقوطها في وادٍ أثناء تنزهها قرب بركان رينجاني، ثاني أعلى بركان في إندونيسيا، بجزيرة لومبوك، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت مارينز قد اختفت يوم السبت الماضي، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات بحث وإنقاذ استمرت عدة أيام، لكنها واجهت صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن يتم العثور على جثتها يوم الثلاثاء الماضي.

#BREAKING MORE FOOTAGE 💥Brazilian Hiker Found Dead After 4-Day Ordeal on Indonesian Volcano 26-year-old Juliana Marins, a Brazilian tourist who fell nearly 2,000 feet while climbing Mount Rinjani in Indonesia, was found dead after being trapped for almost four days. Her fall… pic.twitter.com/X1epzlJ6Sc — Kristy Tallman (@KristyTallman) June 26, 2025

أعاقت الظروف الجوية والتضاريس الصعبة محاولات إجلاء جوليانا مارينز، في جبل رينجاني بجزيرة لومبوك بإندونيسيا، بعد أن رصدت السلطات جثتها هامدة بطائرة مسيّرة.

وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "تنعى الحكومة البرازيلية، ببالغ الحزن، وفاة السائحة البرازيلية جوليانا مارينز، التي سقطت من جرف يحيط بالمسار بالقرب من فوهة جبل رينجاني".

وصرح رئيس الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ، محمد سيافي بأن "أحد رجال الإنقاذ تمكن من الوصول إلى الضحية على عمق 600 متر. وعند التحقق، لم تظهر أي علامات على الحياة".

وأضاف أن "3 رجال إنقاذ اقتربوا من الضحية وأكدوا وفاتها".

وتُظهر آخر منشورات مارينز على إنستغرام رحلتها بحقيبة ظهرها حول تايلند وفيتنام قبل وصولها إلى إندونيسيا.

وكان محمد حريادي، رئيس فرق الإنقاذ المحلية، قد صرح لرويترز في وقت سابق بأن مارينز سقطت من جرف على الجبل، لكنها لم تسقط في فوهة البركان، مشيرًا إلى أن الرمال الناعمة في المنطقة جعلت من الصعب انتشالها باستخدام الحبال.

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وصرح وزير الغابات الإندونيسي راجا جولي أنتوني، في بيان، بأنه سيتم إغلاق مسار جبل رينجاني للمشي لمسافات طويلة لتسهيل جهود الإجلاء واحترامًا لمارينز وعائلتها.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد لقي عدد من السياح، بينهم أجانب، حتفهم في حوادث متفرقة أثناء تسلقهم بركان رينجاني خلال السنوات القليلة الماضية، من بينهم سائح ماليزي سقط من على جرف الشهر الماضي.

تُعرف جزيرة لومبوك بجمال طبيعتها، إذ تشتهر بشواطئها الخلابة ومساحاتها الخضراء الوارفة، ما يجعلها وجهة مفضلة للسيّاح. ويسعى العديد منهم إلى تسلق جبل رينجاني، ثاني أعلى بركان في إندونيسيا، للاستمتاع بمشاهده البانورامية الخلابة من القمة.

وفي عام 2018، تقطعت السبل بمئات المتنزهين والمرشدين السياحيين بسبب انهيارات أرضية ضربت الجبل عقب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في أنحاء متفرقة من الجزيرة، من بينهم شخص واحد كان على الجبل وقت وقوع الزلزال.