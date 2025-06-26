"حذاء سندريلا" يوقع لصا هاربا في قبضة الشرطة البريطانية

أُدين سارق هواتف -بعد أن تطابق الحمض النووي المأخوذ من حذائه الذي فقده أثناء سرقة في مدينة لندن مع قاعدة بيانات الشرطة- بالجريمة.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على لص أطلق عليه الإعلام اسم "لص سندريلا" بعدما ساعد حذاء رياضي سقط منه أثناء الجريمة في كشف هويته، عبر تطابق الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) المأخوذ من الحذاء مع قاعدة بيانات الشرطة، في حادثة وصفت بأنها "قصة سندريلا معكوسة، ولكن للجريمة".

في التفاصيل، أُلقي القبض على سبنسر دوارتي (28 عاما) أثناء ركوبه دراجته الكهربائية على يد أحد المارة في منطقة لودجيت هيل، في السابع من أغسطس/آب من العام الماضي، مما أدى إلى سقوط أحد حذائه الرياضي. وقد رصدته كاميرات المراقبة وهو يفر من المكان مرتديا فردة حذاء واحدة فقط.

فأرسلت الشرطة الحذاء الرياضي لتحليل الحمض النووي، ووجدت ملف تعريف السارق على قاعدة البيانات الوطنية.

مثُل سبنسر دوارتي أمام محكمة لندن الداخلية، حيث أقر بتهمة السرقة، ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أندرو ووكر، مدير قسم الأدلة الجنائية الفيزيائية في شرطة مدينة لندن: "تمكنا من استخراج كمية كافية من الحمض النووي من الحذاء الرياضي لتكوين ملف جيني واضح، واستخدمناه للبحث في قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية".

وأضاف أن نتيجة البحث طابقت ملفا يعود لرجل تم تحميل بياناته سابقا، قائلا: "كان الحذاء مناسبا تماما، كأنه نسخة واقعية من قصة سندريلا، وقد استُخدم كدليل رئيسي في القضية".

وقال ضابط الشرطة جيك دين من شرطة مدينة لندن: "لا تأتوا إلى المدينة وتعتقدوا أنكم تستطيعون سرقة السكان أو العمال أو الزوار من دون دفع الغرامة".



وبين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، سُجِّلت 213 حالة سرقة هواتف في مدينة لندن.

وفي الفترة نفسها بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الماضي، سُجِّلت 294 حالة سرقة هواتف.