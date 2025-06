أُصيب طفل يبلغ من العمر 18 شهرا بإصابات بالغة أدخلته في غيبوبة، إثر حادث مروع وقع في مطار شيريميتيفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، بعدما صدمه سائح بعنف وألقاه أرضا، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الطفل، الذي وصفت حالته الصحية بأنها "حرجة للغاية"، كان قد وصل لتوه إلى روسيا برفقة والدته الحامل، بعد رحلة شاقة هربا من القصف في إيران مرورا بأفغانستان، بحثا عن الأمان.

ولم تُكشف بعد ملابسات الحادث بالكامل، بينما فتحت السلطات الروسية تحقيقا لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة التي وقعت داخل واحد من أكثر المطارات ازدحاما في البلاد.

'Monster' filmed throwing a toddler to the ground in airport lounge admits he selected the child at random and wanted to KILL him – as the boy continues to fight for life https://t.co/UMOID1OsOn

