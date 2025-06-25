احتجاجات غاضبة في البندقية تُجبر جيف بيزوس على تعديل خطط زفافه الفاخر

تم نقل حفل زفاف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته الصحفية لورين سانشيز، الذي كان من المقرر إقامته هذا الأسبوع في مدينة البندقية، إلى موقع معزول يصعب الوصول إليه داخل المدينة الساحلية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، وذلك لدواعٍ أمنية وتفاديا لاحتمال وقوع احتجاجات.

وأفادت مصادر بأن الملياردير وقطب التكنولوجيا كان قد اختار في البداية منطقة كاناريجيو، المعروفة بكونها وجهة حيوية ومركزًا للحياة الليلية، لإقامة احتفال بعد الزواج، إلا أن القلق من التظاهرات أدى إلى تعديل الخطة واختيار موقع أكثر خصوصية.

A celebrity wedding party for Amazon founder Jeff Bezos and journalist Lauren Sanchez in Venice has been moved to an isolated, less accessible part of the lagoon city due to security concerns and the risk of protests, sources said https://t.co/9zrEW6kkW3 pic.twitter.com/3i8ZXYxLhQ — Reuters (@Reuters) June 24, 2025

على مدى أسابيع، عبر عدد من السكان المحليين وجماعات الضغط عن استيائهم من الحدث، معتبرين أنه سيحوّل مدينة البندقية، المعروفة بجمال قنواتها وقصورها التاريخية، إلى منتجع خاص للأثرياء. وهدد بعضهم بتنظيم حصار سلمي احتجاجًا على ذلك.

وجاءت هذه الاعتراضات عقب إعلان عمدة المدينة الثري، لويجي بروغنارو، في مارس/آذار، أن حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز سيُقام في البندقية. ويرى المحتجون أن هذا الحدث يُجسد نمطًا من الاستغلال الفاحش لموقع تراثي عالمي طالما عانى من ضغط السياحة المفرطة، مما يهدد بتحويل المدينة إلى ساحة لعب للنخبة الثرية.

وشاركت في الاحتجاجات كل من منظمة "غرينبيس إيطاليا" ومجموعة الناشطين البريطانيين "الجميع يكره إيلون"، حيث رفعتا يوم الاثنين لافتة ضخمة في ساحة سان ماركو، تُظهر بيزوس ضاحكا إلى جانب عبارة: "إذا استطعت استئجار البندقية لحفل زفافك، فبإمكانك دفع ضرائب أكثر".

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وأوضحت منظمة غرينبيس أن هذه المبادرة تهدف إلى لفت الأنظار إلى "الظلم الاجتماعي والمناخي" الناتج عن مثل هذه المناسبات الفاخرة

انتصار المحتجين

أعلن نشطاء في البندقية أنهم حققوا انتصارًا بعد أن اضطر جيف بيزوس إلى تغيير موقع حفل زفافه في المدينة، وذلك تزامنًا مع بدء وصول الضيوف يوم الثلاثاء لحضور الاحتفالات التي ستمتد على مدار 3 أيام.

وكان من المقرر أن يُقام حفل الاستقبال الرئيسي في مدرسة "سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا"، وهي تحفة معمارية تعود إلى القرن السادس عشر وتقع في قلب البندقية. لكن، وبحسب مجموعة النشطاء "لا مكان لبيزوس"، عدل الزوجان عن خطتهما بعد أن هدد المحتجون بملء القنوات المائية بتماسيح قابلة للنفخ، في محاولة رمزية لمنع دخول الضيوف من المشاهير.

ولا يزال مكان وتوقيت الزفاف الدقيقان غير معلنين، لكن تشير التوقعات إلى أنه سيقام بين يومي الخميس والسبت. وبعد المراسم، من المنتظر أن يتوجه ما بين 200 و250 ضيفا من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والسياسة والمال إلى قاعة "الأرسنال"، المجمع التاريخي الضخم العائد إلى القرن الرابع عشر، والواقع في حي كاستيلو الشرقي من المدينة.

Venetians are arming themselves… with gondolas. Their mission? Sink Jeff Bezos’ wedding plans. “We will be in the canals, alleyways ​& on the waterfront,​.. No Space for Bezo​s." It's a floating protest.https://t.co/rDuscSBtn7 — Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) June 22, 2025

تُعد قاعة الأرسنال، المحاطة بالمياه والتي لا يمكن الوصول إليها برًّا عند رفع الجسور المؤدية إليها، موقعًا أكثر أمانًا مقارنة بمدرسة "سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا" في حي كاناريجيو، وهي مدرسة دينية سابقة تعود للعصور الوسطى.

وقد شُيّدت الترسانة في الأصل كحوض بناء سفن ضخم يخدم الأسطول البحري لجمهورية البندقية، لكنها خضعت لاحقًا لأعمال ترميم وتحويل لتصبح من أبرز فضاءات العرض الفني ضمن فعاليات بينالي البندقية للفنون.

يُذكر أن جيف بيزوس، البالغ من العمر 61 عامًا والرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة، يحتل المرتبة الرابعة في قائمة فوربس لأغنى أثرياء العالم. وكان قد أعلن خطوبته على الصحفية السابقة لورين سانشيز، البالغة من العمر 55 عامًا، في عام 2023، بعد 4 سنوات من طلاقه من ماكنزي سكوت، عقب زواج استمر 25 عامًا.

ويأتي اختيار بيزوس وسانشيز لمدينة البندقية كموقع لحفل زفافهما امتدادا لتقليد اتبعه عدد من المشاهير، من بينهم النجم الأميركي جورج كلوني وزوجته محامية حقوق الإنسان أمل علم الدين، اللذان احتفلا بزفافهما هناك عام 2014.