احتجاجات غاضبة في البندقية تُجبر جيف بيزوس على تعديل خطط زفافه الفاخر

تم نقل حفل زفاف مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وخطيبته الصحفية لورين سانشيز، الذي كان من المقرر إقامته هذا الأسبوع في مدينة البندقية، إلى موقع معزول يصعب الوصول إليه داخل المدينة الساحلية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز، وذلك لدواعٍ أمنية وتفاديا لاحتمال وقوع احتجاجات.

وأفادت مصادر بأن الملياردير وقطب التكنولوجيا كان قد اختار في البداية منطقة كاناريجيو، المعروفة بكونها وجهة حيوية ومركزًا للحياة الليلية، لإقامة احتفال بعد الزواج، إلا أن القلق من التظاهرات أدى إلى تعديل الخطة واختيار موقع أكثر خصوصية.

