بريطانيا: "سائل غامض" داخل زجاجة يتسبب في إجلاء 160 عائلة

شهدت بلدة إيستبورن الساحلية جنوب بريطانيا -مساء الاثنين- حالة استنفار أمني واسع، عقب العثور على زجاجة تحتوي على "سائل غير معروف" داخل أحد المنازل، مما استدعى تدخل وحدة تفكيك المتفجرات وإجلاء أكثر من 160 عائلة من المنطقة المحيطة.

وأعلنت خدمات الطوارئ أنها أغلقت قسما من طريق هايد رود بعد اكتشاف الزجاجة داخل عقار سكني، في حين استُدعيت الشرطة إلى الموقع في تمام الساعة 5:27 مساءً لتقييم التهديد المحتمل. وسرعان ما فُرض طوق أمني على المكان، بينما تولى فريق مختص من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة فحص الجسم المشبوه.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، طُلب من سكان شارع هايد والشوارع المجاورة له -من بينها شارع كامدن، وكالفرلي، وويست تيراس، وباث، وغروف- مغادرة منازلهم بحلول الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، لإفساح المجال أمام عملية إخلاء منظمة تنفذها السلطات.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة السائل وأسباب وجوده داخل المنزل.

وقال جون روبسون، مفتش المباحث "أولويتنا هي الحفاظ على سلامة الناس. نحن راضون عن عدم وجود خطر مُباشر على السكان، ويمكن إتمام عملية الإخلاء بأمان وفعالية خلال ساعات النهار".

وأضاف المتحدث أن ضباطا بزيهم الرسمي سيتواجدون في المنطقة منذ ساعات الصباح لتقديم الدعم والمشورة للسكان، معربا عن شكره للأهالي على تعاونهم، وقال: نثمّن صبر ودعم المتأثرين بينما نواصل العمل على إنهاء هذا الحادث بأمان. تبقى السلامة العامة على رأس أولوياتنا".

Grove Road in #Eastbourne is currently CLOSED due to an ongoing police incident. The closure is in place for traffic from the roundabout near the station.@SussexTW pic.twitter.com/HY1dr0fKWF

