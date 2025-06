أب متهم بقتل طفله بعد تركه في سيارة ساخنة خلال حلاقة شعره

ألقت شرطة ولاية فلوريدا القبض على رجل يُشتبه في تورطه بوفاة ابنه البالغ من العمر 18 شهرا، بعد أن تركه داخل شاحنة ساخنة لمدة تجاوزت 3 ساعات، بينما كان في صالون حلاقة ويتناول المشروبات في حانة محلية، وفق ما أفادت السلطات.

وحسب بيان مشترك من مكتب مأمور شرطة فولوسيا وإدارة شرطة أورموند بيتش، تم اعتقال سكوت ألين غاردنر (33 عاما) يوم الخميس، ووُجّهت إليه تهمتان: القتل غير العمد المشدد لطفل، والتسبب في أذى جسدي بالغ نتيجة الإهمال.

Florida dad left toddler son to die in hot car for 3 hours as he got haircut, went drinking at bar: police https://t.co/3QOL2tNdYN pic.twitter.com/qUeBNoyBBI

— New York Post (@nypost) June 20, 2025