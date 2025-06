من التهكم إلى الألم.. ناشطة إسرائيلية تثير الجدل بعد قصف منزلها

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ناشطة إسرائيلية وهي تبكي بعد تضرر منزلها نتيجة قصف استهدف مناطق في إسرائيل. وقد أثار المقطع موجة واسعة من الانتقادات والغضب، خاصة أنها كانت قد ظهرت سابقا في مقاطع تسخر فيها من معاناة سكان غزة.

ويظهر الفيديو المتداول حديثا على منصات التواصل ناشطة إسرائيلية ترتدي الكوفية الفلسطينية وتؤدي مشهدا هزليا على أنقاض يعتقد أنها محاكاة ساخرة لدمار في غزة. وقد أثار المقطع موجة من التعليقات الساخرة والهجومية، خاصة بعد أنباء عن تضرر منزلها لاحقا جراء القصف.

This Israeli influencer’s home got bombed, and she posted a video blasting Iran as a rogue state.

But she seems to have forgotten how shamelessly gleeful she was when filming herself mocking the flattened homes of Gaza’s people.pic.twitter.com/lETuVL92qJ — ShanghaiPanda (@thinking_panda) June 20, 2025

أُعيد تداول المقطع القديم للناشطة الإسرائيلية إلى جانب الفيديو الجديد الذي تظهر فيه باكية، مرفقا بتعليق: "تذكروا كيف كانت تسخر من الفلسطينيين"، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل. واعتبر كثيرون المشهد بمثابة "انعكاس للعدالة".

This Israeli influencer’s home got bombed, and she posted a video blasting Iran as a rogue state. But she seems to have forgotten how shamelessly she MOCKED Palestinian victims. Karma is such a bitch. pic.twitter.com/9LDSWWyHeN — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) June 20, 2025

ya allah, how great You are! Do you remember this criminal when she mocked the women of Gaza and the destruction of homes? Her home was bombed, and here she is, crying in terror. Thank God 😂 pic.twitter.com/8kgveGaKa9 — ☪︎ 𝐀𝐁𝐔 𝐇𝐔𝐍𝐓𝐄𝐑 👑 (@HUNTER1994BC) June 20, 2025

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وقد ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

وفي المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية -أمس- عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.