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من التهكم إلى الألم.. ناشطة إسرائيلية تثير الجدل بعد قصف منزلها

ملاحظة: هناك تعميم من الإدارة بعدم استخدام مصطلح (مواقع التواصل الاجتماعي) في وصف المصدر المصدر: حساب @HUNTER1994BC على منصة إكس ناشطة إسرائيلية تثير الجدل بعد قصف منزلها
ناشطة إسرائيلية تثير الجدل بعد قصف منزلها (المصدر: حساب @HUNTER1994BC على منصة إكس)
21/6/2025

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ناشطة إسرائيلية وهي تبكي بعد تضرر منزلها نتيجة قصف استهدف مناطق في إسرائيل. وقد أثار المقطع موجة واسعة من الانتقادات والغضب، خاصة أنها كانت قد ظهرت سابقا في مقاطع تسخر فيها من معاناة سكان غزة.

ويظهر الفيديو المتداول حديثا على منصات التواصل ناشطة إسرائيلية ترتدي الكوفية الفلسطينية وتؤدي مشهدا هزليا على أنقاض يعتقد أنها محاكاة ساخرة لدمار في غزة. وقد أثار المقطع موجة من التعليقات الساخرة والهجومية، خاصة بعد أنباء عن تضرر منزلها لاحقا جراء القصف.

 

 

أُعيد تداول المقطع القديم للناشطة الإسرائيلية إلى جانب الفيديو الجديد الذي تظهر فيه باكية، مرفقا بتعليق: "تذكروا كيف كانت تسخر من الفلسطينيين"، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل. واعتبر كثيرون المشهد بمثابة "انعكاس للعدالة".

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ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وقد ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

وفي المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية -أمس- عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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