مغنية تردد النشيد الوطني الأميركي بالإسبانية بدل الإنجليزية "تضامنا مع المهاجرين"

نشرت المغنية والمؤثرة فانيسا هيرنانديز، المعروفة باسم "نيزا"، مقطع فيديو يُظهر موظفا في فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول يطلب منها أداء النشيد الوطني الأميركي باللغة الإنجليزية، وذلك قبل انطلاق مباراة أُقيمت السبت الماضي، في وقتٍ كانت تشهد فيه المدينة احتجاجات واسعة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للمهاجرين.

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت إن نيزا تجاهلت تعليمات الفريق وأدّت النشيد باللغة الإسبانية، قبل أن تبرر ذلك بالتضامن مع ضحايا الاعتقالات والترحيلات، وظهرت في فيديو مرتدية قميصا كُتب عليه "جمهورية الدومينيكان"، تؤدي النشيد الوطني الأميركي باللغة الإسبانية قبيل انطلاق مباراة لوس أنجلوس دودجرز أمام سان فرانسيسكو جاينتس.

وفي مقطع لاحق، أوضحت أن النسخة الإسبانية التي أدّتها جرى إعدادها بطلب من وزارة الخارجية الأميركية عام 1945، خلال عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، وأضافت أن أداءها جاء بدافع التضامن مع المتأثرين بحملات الهجرة في لوس أنجلوس.

وقالت نيزا وهي تذرف الدموع "لم أظن يوما أن يُقال لي لا، خاصة هنا في لوس أنجلوس، مع كل ما يجري حولنا. لكن في تلك اللحظة، شعرت في أعماقي أن عليّ فعل ذلك من أجل شعبي".

@babynezza i love you guys stay safe out there ♬ original sound – nezz

في المقابل، قالت "واشنطن بوست" إن نادي لوس أنجلوس دودجرز لم يُصدر أي تعليق، ونقلت عن موقع "ذا أثليتيك" الرياضي، أن نيزا لم تتعرض لأي عقوبة أو منع من دخول الملعب.

أما لاعب الفريق كيكيه هيرنانديز، فنشر عبر حسابه على إنستغرام رسالة عبّر فيها عن استيائه قائلا "رغم أنني لست من مواليد هذه المدينة، فإن لوس أنجلوس تبنتني كأحد أبنائها. يؤلمني ما يحدث في بلادنا ومدينتنا. لقد دعمني جمهور الدودجرز ومنحني محبته. هذه مدينتي الثانية، ولا يمكنني السكوت عن انتهاك مجتمعنا واستهدافه وتمزيقه".

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الصحفية الأميركية لفتت إلى أن نادي أنجل سيتي لكرة القدم النسائية قام بدوره بتوزيع قمصان على الجمهور كُتب عليها "نادي كرة القدم لمدينة المهاجرين"، في حين ارتدى اللاعبون والمدربون قمصانا عليها عبارة "لوس أنجلوس ملك للجميع" باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ونشر النادي صورة للمهاجمة سيدني ليرو وهي ترتدي قميصا مكتوبا عليه "حب الأم لا يعرف وطنا ولا حالة قانونية ولا حدودا".

وفي بيان صدر خلال الأسبوع ذاته، عبّر النادي عن تضامنه، وقال "نشعر بالحزن إزاء الخوف وعدم اليقين الذي يعيشه كثيرون في مجتمعنا. نؤمن بقوة الانتماء، ونعلم أن تنوع المدينة مصدر قوتها، بفضل من يسكنونها ويحبونها ويعدّونها موطنا".

كما أصدرت نقابتا لاعبات دوري كرة القدم النسائي الأميركي ودوري كرة السلة النسائي بيانا مشتركا جاء فيه "نقف إلى جانب كل من يسعى للأمان والكرامة والفرصة، بغض النظر عن موطنه. يستحق الجميع المعاملة بكرامة واحترام. نُدرك أن كل حالة ليست بسيطة، لكن التعاطف والرحمة لا يجب أن يكونا موضع نقاش".

وعقب خسارة "أنجل سيتي" بنتيجة 2-1، صرّحت قائدة الفريق آلي رايلي قائلة "هذه اللعبة التي نحبها وُلدت بفضل المهاجرين. هذا النادي جزء كبير من كياني، ولم يكن ليكون لولا المهاجرين".

يشار إلى أن مدنا وولايات أميركية عدة تشهد سلسلة مظاهرات "لا ملوك" التي اندلعت ابتداء من السبت 14 يونيو/حزيران الجاري، رفضا للعرض العسكري الذي أُقيم احتفالا بالذكرى 250 لتأسيس الجيش، والذي تزامن توقيته مع عيد ميلاد ترامب الـ79، الأمر الذي اعتبره أميركيون سلوكا متزايدا في السلطوية.