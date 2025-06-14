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محتجون بفينيسيا الإيطالية: زفاف جيف بيزوس غير مرحب في المدينة

Jeff Bezos, founder of Amazon, and his girlfriend TV presenter Lauren Sanchez pose after arriving at a company event in Mumbai, India, January 16, 2020. REUTERS/Francis Mascarenhas
من المقرر أن يحتفل الملياردير الأميركي جيف بيزوس وخطيبته الصحافية لورين سانشيز بزفافهما في فينيسيا نهاية يونيو/حزيران الجاري (رويترز)
14/6/2025-|آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)

عُلّقت لافتة كبيرة على برج جرس يُطل على بحيرة فينيسيا عليها صورة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس مشطوبة بعلامة حمراء، اعتراضا على حفل زواجه المزمع إقامته في نهاية يونيو/حزيران الحالي.

ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأميركي البالغ 61 عاما وخطيبته الصحافية لورين سانشيز بزفافهما في فينيسيا من 24 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات.

A poster reading "No Space for Bezos" and calling for protest, is pasted on a wall in Venice where the billionaire Jeff Bezos will marry is fiancee, journalist Lauren Sanchez at the end of the month, on June 13, 2025. Poster campaigns and stickers have spread throughout the city, including one with images of Bezos reading "No space for Bezos" as some local residents protest claiming the city is transformed into a playground for billionaires. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)
ملصق يحمل عبارة "لا مكان لبيزوس" على أحد الجدران فينيسيا حيث من المقرر أن يتزوج بيزوس من سانشيز (الفرنسية)

وفي منشور عبر فيسبوك، كتبت مجموعة "نو سبايس لبيزوس" (لا مكان لبيزوس)، التي علقت اللافتة التي أُزيلت أول أمس الخميس وألصقت مكانها دعوات إلى مظاهرة ضد هذا الحدث، "غير مرحب به لا في فينيسيا ولا في أي مكان آخر!".

في العام 2014، استضافت المدينة حفلة زفاف الممثل الهوليودي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين.

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وأكدت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "فينيسيا مدينة نابضة بالحياة وليست مكانا للإيجار بأفضل الأسعار".

من جانبه، رحّب رئيس البلدية لويجي برونيارو بقرار الزوجين اختيار فينيسيا لإقامة حفلة زفافهما، وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في مارس/آذار الماضي إن الفوائد الاقتصادية للزفاف ستبلغ ملايين الدولارات.

VENICE, ITALY - JUNE 13: "No Space For Bezos" activists gathered in Campo San Giacomo di Rialto to organise protests against the wedding to be held in Venice from 26 to 28 June 2025 on June 13, 2025 in Venice, Italy. Venice is confirmed as the city of choice for the wedding of Amazon Group founder, owner and chairman Jeff Bezos to Lauren Sanchez. (Photo by Stefano Mazzola/Getty Images)
تجمع ناشطون من حركة "لا مكان لبيزوس" في ساحة كامبو سان جياكومو دي ريالتو للاحتجاج ضد حفل زفاف بيزوس (غيتي إيميجز)

وأكدت البلدية أن الحفلة ستضمّ 200 ضيف فقط، ولن تتسبب في أي ضرر للمدينة.

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وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بحجز 5 فنادق لهذه المناسبة، بالإضافة إلى أسطول ضخم من قوارب التاكسي المائي ومرسى ليخت بيزوس العملاق.

وأشار معارضو الحدث إلى خصخصة جزء من المدينة، التي تواجه أصلا أعدادا هائلة من السياح بالكاد تنجح السلطات في الحدّ منها.

المصدر: الفرنسية

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