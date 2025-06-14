محتجون بفينيسيا الإيطالية: زفاف جيف بيزوس غير مرحب في المدينة

عُلّقت لافتة كبيرة على برج جرس يُطل على بحيرة فينيسيا عليها صورة مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس مشطوبة بعلامة حمراء، اعتراضا على حفل زواجه المزمع إقامته في نهاية يونيو/حزيران الحالي.

ومن المقرر أن يحتفل الملياردير الأميركي البالغ 61 عاما وخطيبته الصحافية لورين سانشيز بزفافهما في فينيسيا من 24 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات.

وفي منشور عبر فيسبوك، كتبت مجموعة "نو سبايس لبيزوس" (لا مكان لبيزوس)، التي علقت اللافتة التي أُزيلت أول أمس الخميس وألصقت مكانها دعوات إلى مظاهرة ضد هذا الحدث، "غير مرحب به لا في فينيسيا ولا في أي مكان آخر!".

في العام 2014، استضافت المدينة حفلة زفاف الممثل الهوليودي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين.

وأكدت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "فينيسيا مدينة نابضة بالحياة وليست مكانا للإيجار بأفضل الأسعار".

من جانبه، رحّب رئيس البلدية لويجي برونيارو بقرار الزوجين اختيار فينيسيا لإقامة حفلة زفافهما، وقال لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في مارس/آذار الماضي إن الفوائد الاقتصادية للزفاف ستبلغ ملايين الدولارات.

وأكدت البلدية أن الحفلة ستضمّ 200 ضيف فقط، ولن تتسبب في أي ضرر للمدينة.

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وقد أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بحجز 5 فنادق لهذه المناسبة، بالإضافة إلى أسطول ضخم من قوارب التاكسي المائي ومرسى ليخت بيزوس العملاق.

وأشار معارضو الحدث إلى خصخصة جزء من المدينة، التي تواجه أصلا أعدادا هائلة من السياح بالكاد تنجح السلطات في الحدّ منها.