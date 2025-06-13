منوعات|رائج

"طائرة الأحلام" تستيقظ على كابوس.. هل خسرت "بوينغ" درة تاج صناعتها؟

epa04316923 The nose of Boeing's 787 Dreamliner at the Farnborough AIrshow in Farnborough, Hampshire, south east England, 15 July 2014. Boeing (NYSE: BA) and CIT Group Inc. (NYSE: CIT) global leader in transportation finance, announced on 15 July 2014 that CIT Aerospace has placed an order for 10, 787-9 Dreamliners, valued at 2.5 billion US dollars at current list prices. This brings the leasing company's total 787 orders to 20, including 16 787-9s EPA/ANDY RAIN
شركة "بوينغ" الأميركية أعلنت عن إطلاق طراز 787 وأطلقت عليه اسم "دريم لاينر" وتعني "طائرة الأحلام" (وكالة الأنباء الأوروبية)
عمر جود
13/6/2025

فوجئ سكان مدينة أحمد آباد الهندية صباح أمس الخميس بسقوط طائرة من طراز "بوينغ 8-787" فور إقلاعها على نحو تسبب في مقتل العشرات. وقد ألقى هذا الحادث الضوء على طراز الطائرة الذي تعتبره الشركة الأميركية المصنعة "بوينغ" أنه "درة التاج" وفخر صناعتها.

وأفادت الشرطة الهندية بأن الطائرة المنكوبة، التابعة لشركة "إير انديا"، تحطمت قرب "مطار أحمد آباد" وكان على متنها ما لا يقل عن 242 شخصا. وقد تسبب الحادث في حالة من الصدمة في أوساط قطاع الطيران، إذ كان يُعوَّل على هذا الطراز ليكون من بين الأكثر أمانا في العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي أعقاب انتشار خبر التحطم، شهدت شركة "بوينغ" الأميركية المصنعة للطائرة هبوطا حادا في أسهمها، إذ انخفض سعر السهم إلى 196.85 دولارا في التداولات المبكرة أمس الخميس، مسجلا تراجعا بنسبة 8% عن سعر إغلاق السوق في اليوم السابق.

An Air India Boeing 787-8 Dreamliner, with 232 passengers and 10 crew members and pilots on board, crashes shortly after taking off from Ahmedabad airport. This incident is one of the worst aviation tragedies in India, and the aircraft is en route to London. The plane goes down in the Meghani area, creating a dark plume of smoke that is visible for kilometers. Other victims include doctors and medical students from a medical college in Ahmedabad, India, where the crash occurs on Thursday afternoon, June 12, 2025. (Photo by Saurabh Sirohiya/NurPhoto via Getty Images)
شهدت شركة "بوينغ" الأميركية المصنعة للطائرة هبوطا حادا في أسهمها بعد انتشار خبر التحطم (غيتي)

حادث غير مسبوق

ويُعد هذا الحدث الجوي الكبير، الذي يُسجل كأول حادث مميت لطراز "بوينغ 787″، تطورا مفصليا يُعيد تسليط الضوء على المخاوف المرتبطة بسجل السلامة لدى شركة "بوينغ"، في ظل استمرار الجدل حول جودة التصنيع ومدى فاعلية الرقابة على طائراتها.

ورغم أن الطائرة المنكوبة تنتمي إلى طراز حديث نسبيا، فإن طرازات أقدم من طائرات بوينغ تعرضت لحوادث، مثل تحطم طائرة "ليون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، والطائرة الإثيوبية في 10 مارس/آذار 2019، اللتين أودتا بحياة جميع من كانوا على متنهما.

وفي عام 2024، شهدت طائرة من طراز "737 ماكس" حادثا خطيرا فقدت فيه إحدى بواباتها خلال التحليق. ورغم عدم سقوط ضحايا، فقد أدخل الحادث الشركة في أزمة عميقة، واضطرت "بوينغ" إلى إبلاغ الجهات التنظيمية بأنها ستعيد تصميم الألواح لرصد الأعطال بشكل أفضل.

إعلان

ورغم أن طراز "بوينغ 787" لم يُسجل له حوادث مميتة قبل 12 يونيو/حزيران الجاري، فقد عانى منذ دخوله الخدمة عام 2011 من سلسلة طويلة من الأعطال الفنية والمشاكل التقنية.

وكانت شركة "بوينغ" قد سعت إلى جعل طراز 787 "درة تاج" صناعتها، وذلك في سياق المنافسة الشديدة مع شركة "إيرباص" الأوروبية التي كانت قد حققت نجاحات كبيرة عبر طرازها "A350 XWB".

An Air France pilot stands in the cockpit of the airline's new Boeing Inc. 787-9 Dreamliner passenger aircraft as it stands on the tarmac at Charles de Gaulle Airport in Roissy, France, December 2, 2016. REUTERS/Benoit Tessier
شركة "بوينغ" الأميركية سعت إلى جعل طراز 787 "درة تاج" صناعتها للطائرات (رويترز)

"طائرة الأحلام".. درّة تاج "بوينغ"

في عام 2004، أعلنت شركة "بوينغ" عن إطلاق طراز 787 وأطلقت عليه اسم "دريم لاينر" (Dreamliner)، وتعني "طائرة الأحلام". وقد بدأ التجميع النهائي للوحدة الأولى في مايو/أيار 200.

وفي 8 يوليو/تموز من العام نفسه، قدمت الشركة أول نسخة من الطراز. ولكن هذه النسخة لم تكن مكتملة، فاستغرقت "بوينغ" حتى عام 2009 لإكمال وحدة الاختبار الأولى والتحليق بها. وتأخر تسليم أولى النسخ التجارية إلى عام 2011، بحسب موقع "إيروفلاب" المعني بشؤون الطيران.

تُعد "بوينغ 787" من الطائرات الثنائية المحرك ذات البدن الواسع، وتراوح سعتها بين 210 و330 مسافرا حسب تصميم المقاعد. وتفتخر الشركة المصنعة بأن الطائرة مزودة بأحدث التقنيات التي تهدف إلى تعزيز الراحة والسلامة، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وفق موقع "بوينغ".

ووفقا لمجلة "ساينس دايركت"، فإن تصميم هيكل الطائرة يركز على مقاومة الأعطال والتحليق الآمن في ظروف غير اعتيادية. ويعتمد نظام التحكم فيها على قيادة رقمية لاسلكية تُترجم أوامر الطيار بدقة.

وتُزود الطائرة بنظام تحكم متطور في ضغط الهواء داخل المقصورة، مما يقلل من شعور الركاب بالإرهاق أثناء الرحلات الطويلة. كما تتميز ببطاريات ليثيوم أيون، ونوافذ أكبر، وأبواب ومنزلقات متقدمة للإخلاء، إضافة إلى أنظمة ذكية لرصد الحرائق وإطفائها.

إعلان

أما هيكل الطائرة، فيصنع من مواد مركبة مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون، مما يجعلها أخف وزنا وأكثر مقاومة للتآكل، ويسهم في تقليل الانبعاثات وتكاليف التشغيل.

epa03542010 An ANA Boeing 787 Dreamliner is seen grounded at Haneda airport in Tokyo, Japan, 18 January 2013. Since the Boeing 787 Dreamliners are grounded due to safety concerns, All Nippon Airways Co. (ANA) and Japan Airlines Co. (JAL) had to cancel several domestic and international flights. Media reports say that ANA is particularly hit as it owns 17 Dreamliners and was forced to cancel 24 domestic flights and six international flights on 18 January. EPA/FRANCK ROBICHON
تُعد "بوينغ 787" من الطائرات الثنائية المحرك ذات البدن الواسع وتراوح سعتها بين 210 و330 مسافرا (وكالة الأنباء الأوروبية)

المنافسة مع "إيرباص A350 XWB" الأوروبية

وتكتسب أهمية طراز "بوينغ 787" زخما إضافيا عند مقارنته بنظيره الأوروبي "إيرباص A350 XWB" الذي طُرح في عام 2010، قبل عام واحد من دخول "787" إلى الخدمة.

وقد صُممت طائرات "A350 XWB" بمواصفات هندسية متقدمة تركز على السلامة والتكامل بين أنظمة القيادة والطيارين، وحققت الشركة الأوروبية عبره نجاحا عالميا واضحا.

وباستثناء حادثة واحدة عام 2024، لم تسجل لهذا الطراز أي حوادث مميتة. ففي يناير/كانون الثاني من ذلك العام، اصطدمت طائرة تابعة لخطوط طيران اليابان بطائرة تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار هانيدا بطوكيو. وقد أُجلِي الركاب الـ379 جميعهم بسلام، في حين قُتل 5 من أفراد الطاقم في الطائرة الأخرى.

ويستخدم طراز "A350" مواد متقدمة تصل إلى أكثر من 70% من الهيكل، مثل التيتانيوم والمركبات الحديثة، كما زُوّد بنظام "الفرملة للإخلاء" (Brake-to-Vacate) الذي يُحسّن كفاءة الهبوط ويقلل استهلاك الوقود ويُطيل عمر المكابح.

ويحتوي الطراز أيضا على نظام طيار آلي لتفادي الاصطدام، ويُعد من بين الأكثر فاعلية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى تقنيات ملاحية متقدمة تُيسّر مهام الطيارين وتزيد من مستوى الأمان.

SAL042 - Everett, Washington, UNITED STATES : (FILES) In-production Boeing 787 Dreamliner aircraft for ANA and other airlines sit on the tarmac at the Boeing production facilities and factory at Paine Field in Everett, Washington, February 17, 2012. The European Aviation Safety Agency said on January 17, 2013 it has adopted a directive by the US Federal Aviation Administration to ground all Boeing's 787 Dreamliners pending a safety review. AFP PHOTO / Saul LOEB
تتمتع "بوينغ 787" بنظام تحكم متطور في ضغط الهواء داخل المقصورة لتقليل شعور الركاب بالإرهاق أثناء الرحلات الطويلة (الفرنسية)

سجل أعطال طائرة "بوينغ 787"

ومع أن طائرة "بوينغ 787" لم تُسجل حوادث مميتة قبل مأساة 12 يونيو/حزيران 2025، فإنها لم تكن بعيدة عن أعطال متكررة منذ انطلاقها في الخدمة.

إعلان

ففي عام 2013، تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية لتسرب وقود أدى إلى إلغاء رحلتها من بوسطن. وفي اليوم التالي، أبلغت "يونايتد إيرلاينز" عن مشكلة بأسلاك البطارية في طائرة مماثلة، دفعت مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي إلى فتح تحقيق.

وفي العام نفسه، اندلع حريق في طائرة إثيوبية كانت متوقفة في مطار هيثرو، بينما لم يكن على متنها ركاب.

وفي يناير/كانون الثاني 2014، تسبب صمام معيب في تسرب وقود بطائرة نرويجية، أخّر رحلتها 19 ساعة، ولم يلاحظ الطيارون المشكلة إلا بعد تنبيه الركاب.

وفي يونيو/حزيران 2021، سقطت مقدمة طائرة بريطانية على مدرج مطار لندن هيثرو من دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في عام 2024، فقد شهدت رحلة لشركة "لاتام" التشيلية انخفاضا مفاجئا في الارتفاع، أدى إلى إصابة 50 راكبا، ونقل 12 منهم إلى المستشفى بإصابات خطرة.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان