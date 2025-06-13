"سيلفي الوداع" ونهاية فاجعة لعطلة العيد.. قصص مأساوية لركاب الطائرة الهندية المنكوبة

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع مذهلة ومروعة للحظة تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، كان على متنها أكثر من 242 راكبا، وكانت في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن، بحسب ما أكده مسؤولون في مطار أحمد آباد.

وقالت الشرطة في مدينة أحمد آباد (غرب الهند) إن أكثر من 240 شخصا لقوا مصرعهم أمس الخميس عندما تحطمت الطائرة فوق نزل تابع لكلية الطب بعد لحظات من إقلاعها.

📹مشاهد إضافية من موقع سقوط طائرة الخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد غربي الهند https://t.co/CSmgHooUEH pic.twitter.com/aq7EhHGugk — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 12, 2025

"السيلفي العائلي الأخير": وداع بطعم الكارثة

وأثارت صورة سيلفي مؤلمة، نشرتها عائلة هندية كانت على متن الطائرة المنكوبة، موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

العائلة، المكونة من 5 أفراد من راجستان الهندية، التقطت الصورة بسعادة قبل وقت قصير من وقوع الكارثة. وكانت الطبيبة كومي فياس، المقيمة في أودايبور، قد تركت عملها للتو للانضمام إلى زوجها براتيك جوشي في لندن، بصحبة أطفالهما الثلاثة.

وتُظهر الصورة وجوها مبتسمة لكومي وجوشي وأطفالهما داخل مقصورة الطائرة. وقد أفادت قناة "إن دي تي في" بأن جوشي كان يعيش في لندن منذ 6 سنوات، ويعمل خبيرا في البرمجيات، وكان حلمه جمع شمل أسرته لبناء مستقبل مشترك في الخارج.

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وقال متحدث باسم مستشفى "باسيفيك"، حيث كانت تعمل الطبيبة فياس، "تركت كومي عملها مؤخرا للانضمام إلى زوجها في لندن". وقبل يومين فقط من الحادث، استقالت من وظيفتها، حزمت أمتعتها، وودعت عائلتها، وركبت الطائرة باتجاه مستقبل جديد. لكن الرحلة تحولت إلى مأساة، ولم يصل أحد من العائلة.

Tragic final selfie of family on Air India flight moments before fatal crash in Ahmedabadhttps://t.co/FqUpx2aPqf pic.twitter.com/fi63vQltz0 — Daily Star (@dailystar) June 12, 2025

وفي صورة عائلية أخرى، تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، ظهرت عائلة هندية مكونة من 4 أفراد، قيل إنهم لقوا حتفهم في الطائرة المنكوبة. وقد التُقطت الصورة داخل المطار، أثناء مغادرتهم الهند بعد قضائهم عطلة عيد الأضحى مع عائلتهم الكبيرة.

Heartbreaking 💔😢

This beautiful family from London had traveled to India to celebrate Eid-ul-Adha with loved ones. They were on board the Air India flight that tragically crashed moments after takeoff.

This is their last photo — taken as they boarded.#IndiaPlaneCrash 🕊️✨ pic.twitter.com/XrAJc7FbG9 — امید سحر (@UmeedeSehar77) June 13, 2025

كما تداول المستخدمون فيديو يظهر شابين من داخل قاعة الانتظار في المطار، وهما يرددان "باي باي الهند"، في لحظة وداع مؤثرة لم يكونا يعلمان أنها ستكون الأخيرة. وقد أثار الفيديو تفاعلا كبيرا، وغمرته مشاعر الحزن والأسى على فقدان أرواح كثيرة في تلك الرحلة.

"Heartbreaking 💔 Life is unpredictable… Just hours before the crash, passengers recorded this video, smiling and waving goodbye to India-unaware it would be their final farewell.

May their souls rest in peace. 🕯️✈️#AirIndia #Tragedy" pic.twitter.com/GbwlIRsUUG — Aishwarya Ram (@Conscious_Factz) June 12, 2025

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وفي غلوسترشاير بالمملكة المتحدة، رثى إمام محلي أسرة مكونة من 3 أفراد لقوا حتفهم في الحادث. وقال عبد الله "كانت عائلة شابة من غلوسترشاير محبوبة ومحترمة للغاية".

وأضاف: "المجتمع يكافح للتأقلم مع وفاة أكيل ناناباوا، وهناء فوراجي، وابنتهما سارة البالغة من العمر أربع سنوات". وأشار إلى أن الأسرة كانت مترابطة بشكل لا يُصدق، وكان الوالدان متفانيين وابنتهما الصغيرة جميلة ومحبوبة.

وتابع الإمام: "كانوا أعضاء فاعلين في المجتمع، يتطوعون في المدرسة الإسلامية المحلية، ويشاركون في مشاريع مختلفة. كانوا محبوبين بحق".

🌸 Gone Too Soon… 💔 Akeel Nanabawa, Hannaa Vorajee, and little Sara were on their way home to London. A family full of dreams, love, and laughter — lost in the tragic crash of Air India Flight 171. Sara, just 4 years old, was a ray of sunshine who lit up every classroom she… pic.twitter.com/KYBeyjJveV — 🎙The Milli Chronicle (@MilliChronicle) June 13, 2025

الناجي الوحيد.. معجزة وسط الحطام

وسط المأساة، حدث ما يشبه المعجزة. فقد نجا البريطاني فيشواش كومار راميش، البالغ من العمر (40 عاما)، من الحادث رغم جلوسه في المقعد "إيه 11″، الذي كان في موقع قريب من مركز الانفجار.

وروى راميش من سريره في المستشفى لحظات الرعب قائلا: "بعد نحو 30 ثانية من الإقلاع، سمعت دويّ انفجار هائل، وفجأة وجدت نفسي وسط الحطام، والجثث، والنيران المشتعلة. لا أعرف كيف خرجت حيّا".

The survivor of the plane crash in India Ramesh Vishwas Kumar is from Leicester in UK. Many others from Leicester were believed to be in the aircraft. Originally from Daman Diu. Walked out from hell fire. What a miracle! Prayers for his speedy recovery! pic.twitter.com/4ppFreFuqP — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025

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المرأة الأكثر حظا في العالم!

بهومي تشوهان، وهي مواطنة بريطانية من أصل هندي، تُعد من بين الأشخاص الأكثر حظا في هذا الحادث، فقد كانت على وشك ركوب الطائرة المنكوبة، إلا أن ازدحاما مروريا على الطريق المؤدي إلى المطار حال دون وصولها في الوقت المناسب.

#WATCH | Bhoomi Chauhan, a resident of Gujarat's Bharuch, missed yesterday's flight, AI-171, which crashed and 241 of 242 on board, including crew members, lost their lives. Bhoomi Chauhan says, "…We arrived at the check-in gate 10 minutes late, but they didn't allow me, and I… pic.twitter.com/T1AqU9SSz0 — ANI (@ANI) June 13, 2025

قالت تشوهان، التي كانت تزور عائلتها في الهند، لوسائل إعلام بريطانية وهندية: "كنت في طريقي للمطار، وتأخرت بسبب الازدحام. وصلت بعد دقائق من إغلاق البوابة. كنت غاضبة، لم أعلم أن التأخير أنقذ حياتي". وأضافت بصوت مرتجف: "أنا مصدومة حتى الآن. لا أصدق أنني على قيد الحياة".