شاهد.. انقلاب ذيل طائرة "بوينغ" أثناء تفريغ الأمتعة في النرويج

شهد مطار هاوغيسند في النرويج حادثة نادرة -لكنها تنطوي على دلالات مهمة فيما يخص إجراءات السلامة الأرضية- تمثلت في انقلاب طائرة من طراز بوينغ 737-800 بشكل جزئي، حين ارتفعت مقدمتها عن الأرض واصطدم ذيلها بسطح المدرج خلال عملية تفريغ الركاب والحمولة.

وقع الحادث بعد هبوط رحلة تابعة لشركة "ويز إير" المجرية، حين بدأ طاقم الأرض بتفريغ الأمتعة والركاب، مما أدى إلى اختلال توازن الطائرة بشكل مفاجئ. ونتيجة لتحوّل مركز الثقل نحو الذيل، ارتفعت مقدمة الطائرة إلى الأعلى، ولامس الذيل المدرج في مشهد نادر لطائرة بهذا الحجم.

WIZZ AIR 737 TIPS BACKWARDS DURING UNLOADING IN NORWAY 🇳🇴✈️ A GetJet Airlines Boeing 737-800 operating for Wizz Air (GDN-HAU-GDN) dramatically tipped onto its tail at Haugesund Airport, Norway due to an unfortunate weight imbalance during passenger disembarkation and baggage… https://t.co/8a9v8qKeg3 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 11, 2025

ورغم أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات، فإن الطائرة تعرضت لانبعاج واضح في الذيل، الأمر الذي استدعى إخضاعها لفحص فني شامل للتأكد من سلامتها الهيكلية. وأكد مدير عمليات المطار يان أوف سولستراند، أن الحادث نتج عن "كيلوغرامات زائدة في مؤخرة الطائرة"، وهو ما تسبب في هذا الاختلال.

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الحادث تسبب بتأخير في رحلة المغادرة التالية إلى غدانسك البولندية، والتي كانت مقررة عند الساعة 12:30 ظهرا، حيث تأخرت لأكثر من 8 ساعات، قبل أن تُنقل الرحلة إلى طائرة بديلة. وأُرسلت الطائرة المتضررة لاحقا إلى سياولياي في ليتوانيا، حيث حلّقت على ارتفاع 9 آلاف قدم نحو مركز صيانة متخصص.

وسارع طاقم المطار إلى تأمين موقع الحادث، وجرى التأكد من عدم تضرر درج الصعود أو أي من المعدات الأرضية. غير أن هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على أهمية الالتزام الصارم ببروتوكولات التفريغ الأرضي، خصوصا فيما يتعلق بإدارة مركز الثقل عند التعامل مع الطائرات ذات البدن الضيق مثل طراز بوينغ 737.

وعادة ما تكون الطائرات من طراز بوينغ 737-800 أكثر مرونة في التعامل مع تغيّر الوزن، مقارنة بطراز 737-900ER، والذي يُعرف بحساسيته المرتفعة لموقع مركز الثقل بسبب طول ذيله. لذلك، يُنصح غالبا باستخدام ما يُعرف بـ"حامل الذيل" (tail stand) في حالات التفريغ الطويلة أو غير المتوازنة.

وينبه خبراء الطيران إلى أهمية تفريغ الحقائب من المقصورة الخلفية أولا، قبل إنزال الركاب أو فتح الجزء الأمامي للشحن، لتجنب انزياح مركز الثقل نحو المؤخرة، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث مشابهة.