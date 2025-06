شاهد.. انقلاب ذيل طائرة "بوينغ" أثناء تفريغ الأمتعة في النرويج

شهد مطار هاوغيسند في النرويج حادثة نادرة -لكنها تنطوي على دلالات مهمة فيما يخص إجراءات السلامة الأرضية- تمثلت في انقلاب طائرة من طراز بوينغ 737-800 بشكل جزئي، حين ارتفعت مقدمتها عن الأرض واصطدم ذيلها بسطح المدرج خلال عملية تفريغ الركاب والحمولة.

وقع الحادث بعد هبوط رحلة تابعة لشركة "ويز إير" المجرية، حين بدأ طاقم الأرض بتفريغ الأمتعة والركاب، مما أدى إلى اختلال توازن الطائرة بشكل مفاجئ. ونتيجة لتحوّل مركز الثقل نحو الذيل، ارتفعت مقدمة الطائرة إلى الأعلى، ولامس الذيل المدرج في مشهد نادر لطائرة بهذا الحجم.

WIZZ AIR 737 TIPS BACKWARDS DURING UNLOADING IN NORWAY 🇳🇴✈️

A GetJet Airlines Boeing 737-800 operating for Wizz Air (GDN-HAU-GDN) dramatically tipped onto its tail at Haugesund Airport, Norway due to an unfortunate weight imbalance during passenger disembarkation and baggage… https://t.co/8a9v8qKeg3

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 11, 2025