خابي لام يغادر أميركا بعد احتجازه بتهمة "تجاوز مدة الإقامة"

غادر خابي لام، أشهر الشخصيات على منصة "تيك توك" عالميا، الولايات المتحدة بعد أن تم احتجازه من قبل سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن المؤثر السنغالي الإيطالي لام، واسمه القانوني سرينج خبان لام، تم احتجازه يوم الجمعة في مطار هاري ريد الدولي، لكنه سمح له بمغادرة البلاد طواعية دون صدور أمر ترحيل بحقه.

وأوضح المتحدث أن لام دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل/نيسان، وتجاوز شروط التأشيرة التي دخل بموجبها. ولم يدل لام بأي تعليق علني بشأن احتجازه حتى الآن.

وتأتي مغادرة لام في ظل تصاعد حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة، بما في ذلك المداهمات في لوس أنجلوس التي أشعلت احتجاجات واسعة ضد إدارة الهجرة والجمارك، مع استمرار الرئيس الأميركي في اختبار حدود صلاحياته التنفيذية.

ومنح لام خيار "المغادرة الطوعية"، وهي صيغة قانونية تتيح للمحتجزين مغادرة الولايات المتحدة دون أن يسجل بحقهم أمر ترحيل رسمي، مما يسمح لهم بإمكانية العودة إلى البلاد لاحقا، خلافا لأوامر الترحيل التي قد تمنع العودة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويبلغ لام من العمر 25 عاما، واشتهر عالميا خلال جائحة كورونا دون أن ينطق بكلمة في مقاطع الفيديو الخاصة به، حيث كان يرد بسخرية على مقاطع "حيل الحياة" المبالغ فيها. ويتابع حسابه على "تيك توك" أكثر من 162 مليون شخص.

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وولد لام في السنغال وانتقل إلى إيطاليا عندما كان رضيعا برفقة والديه من الطبقة العاملة، ويحمل الجنسية الإيطالية.