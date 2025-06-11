تركيا.. نحلة تتسبب في مصرع شقيقين بحادث سيارة مروّع

تسببت نحلة في مصرع الشقيقين عائشة آشي (21 عاما) ومحمد آشي (13 عاما) في حادث مروري مأساوي بولاية ريزة (شمال شرقي تركيا)، بعدما فقد والدُهما السيطرة على السيارة إثر حالة من الذعر انتابته عقب دخول الحشرة إلى المقصورة.

ووقع الحادث على طريق ساحل البحر الأسود عصر يوم الاثنين الماضي عند الساعة الخامسة مساء. وبحسب ما أفادت به السلطات المحلية، فقد كانت العائلة عائدة من قضاء عطلة عيد الأضحى في محافظة أرتفين، عندما تعرضت سيارتهم لحادث خطير.

Kahreden 'arı' detayı! Korkunç kaza abla ve kardeşi hayattan kopardıhttps://t.co/yueY4BEiaY pic.twitter.com/60uEZoR1xv — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) June 10, 2025

وأشارت التقارير إلى أن السيارة اصطدمت بالجزيرة الوسطى للطريق قبل أن تنحرف جانبا، مما أدى إلى وفاة الشقيقين محمد وعائشة، اللذين كانا يجلسان في المقعد الخلفي، على الفور في موقع الحادث. كما أُصيب في الحادث شقيق آخر، س.أ، إضافة إلى الوالد هـ.أ، والأم م.أ، التي كانت تجلس في المقعد الأمامي، وقد جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

أوضحت التحقيقات الأولية أن السبب المباشر لوقوع الحادث يعود إلى دخول نحلة إلى المقصورة الداخلية للسيارة، مما تسبب في حالة من الذعر للسائق الذي فقد السيطرة على عجلة القيادة، وأدى إلى وقوع التصادم.

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ونُقلت جثتا الشقيقين إلى مركز الطب الشرعي في ريزه من أجل استكمال التحقيقات والإجراءات الرسمية. وبعد انتهاء التشريح، تم تسليم الجثمانين إلى ذويهما يوم الثلاثاء، حيث نُقِلت الجثتان إلى مسقط رأس العائلة في أرتفين.

حادثة مشابهة في نيكاراغوا

تأتي هذه المأساة لتذكّر بحوادث مشابهة كان النحل سببا مباشرا فيها، أبرزها ما وقع في نيكاراغوا عام 2023، عندما لقي 6 أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، إثر هجوم شرس لسرب من النحل.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها، فقد وقعت الكارثة عندما انحرفت حافلة تقل نحو 60 راكبا عن الطريق في منطقة جبلية، وسقطت من ارتفاع يقارب 50 مترا في وادٍ مليء بخلايا نحل أفريقي.

وقد أدى الاصطدام إلى تدمير الخلايا وخروج أسراب ضخمة من النحل، هاجمت الركاب الذين كانوا يحاولون النجاة من الحادث المروري، مما أوقع عددا من الضحايا وأثار حالة من الهلع.