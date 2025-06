"القبض على" حمار وحشي هارب بعد تسببه في فوضى وإغلاق طرقات

أعلنت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية عن "إلقاء القبض" على حمار وحشي ظل طليقا أكثر من أسبوع، في واقعة استقطبت اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت تعليقات طريفة وتعاطفا لافتا من المتابعين.

وكان الحمار الوحشي، الذي أطلق عليه مستخدمو الإنترنت اسم "إد"، فرّ من مرعى جديد وصل إليه يوم 30 مايو/أيار، قبل أن يبلغ مالكه عن اختفائه في اليوم التالي، أي في 31 من الشهر نفسه. ومنذ ذلك الحين بدأت السلطات المحلية حملة مطاردة للعثور عليه.

وتمكنت شرطة مقاطعة روثرفورد من تحديد موقعه أخيرا يوم الأربعاء، حيث رصد في حقل بمنطقة كريستيانا الواقعة على بُعد نحو 72 كيلومترا جنوب العاصمة ناشفيل. وبحسب بيان للمكتب، فقد جرت العملية بالتعاون مع جهات عدة من بينها وكالة إدارة الحياة البرية في تينيسي، وسط استنفار أمني لضمان سلامة السكان المحليين في المناطق التي شوهد فيها الحمار الوحشي.

وبعد تأكيد موقع الحيوان، أُطلقت عليه رصاصة تحتوي على مادة مهدئة، لتثبيته وربطه، ومن ثم نقله جوا بمروحية إلى مقطورة مخصصة للحيوانات كانت بانتظاره. ونشر مكتب العمدة على صفحته الرسمية بفيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه الحمار الوحشي ملفوفا بشبكة رأسه بارز منها، بينما يُرفع من الأرض بواسطة حبل مرتبط بالمروحية في مشهد نادر أشبه بالأفلام السينمائية.

The Rutherford County Sheriff’s Office said Ed was airlifted to a waiting animal trailer. The zebra had been on the loose since May 31. pic.twitter.com/rj7ZdLYIDX

وأكدت السلطات أن "إد" نُقل إلى جهة مختصة لعرضه على طبيب بيطري، والتأكد من سلامته بعد أيام من التجوال في بيئات غير مألوفة.

وخلال الأيام التي أعقبت هروبه، شوهد الحمار الوحشي مرات عدة في أحياء متفرقة، وتداول المستخدمون مقاطع فيديو تُظهره وهو يركض بحرية في مناطق سكنية، بل تسبب في تعطيل لحركة المرور على طريق سريع، حين اضطرّت الشرطة إلى إغلاق الطريق مؤقتا بسبب مروره السريع والعشوائي.

وأفادت السلطات بأنها استعانت بطائرات من دون طيار لتتبع تحركاته، بعد أن اختفى بضعة أيام، ثم أعيد رصده مجددا في 5 يونيو/حزيران.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت قبل نحو شهر، حين أغلقت الشرطة طريقا سريعا في ولاية ألاباما بعد هروب كنغر يُدعى "شيلا"، قبل أن تنجح في السيطرة عليه بالتعاون مع مالكه.

It's day five in the search for a pet zebra who was reporting missing by its owner in Christiana, Tennessee. Search crews say there have been no confirmed sightings since Saturday, when multiple people captured video of the zebra running along roads and shutting down I-24. pic.twitter.com/DS4sKgeMjU

— Courtney Allen (@courtneynallen) June 4, 2025