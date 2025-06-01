مدرعات الاحتلال الإسرائيلي تصدم حافلة حجاج في جنين

في حادثة أثارت غضبا واسعا، اصطدمت مدرعتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحافلة تقل عددا من الحجاج الفلسطينيين في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية وشهود عيان، كانت الحافلة تقل رجالا ونساء، وتوقفت لحظات قبيل انطلاقها نحو معبر الكرامة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، عندما فوجئت باقتحام مفاجئ لقوات الاحتلال للمدينة. وخلال المناورات العسكرية العنيفة التي نفذتها القوات وسط الأحياء السكنية، اصطدمت إحدى المدرعات بشكل مباشر بالحافلة.

جنود الاحتلال يعتدون على حافلة حجاج من جنين ويصدمونها بآلياتهم قبيل مغادرتهم لأداء مناسك الحج#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/VLsUEYXXS2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 31, 2025

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أدى الحادث إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلّغ عن إصابات بينما سادت حالة من الذعر والفوضى بين الحجاج الذين لم يتوقعوا التعرض لمثل هذا الخطر.

وأفاد منصور السعدي، نائب محافظ جنين، أن الآلية الإسرائيلية تعمّدت الاصطدام المباشر بالحافلة أثناء توقفها، مما تسبب في حالة من الهلع والخوف بين الحجاج وذويهم، مشيرا إلى أن الحادث استهدف شريحة تمثل رمزية إنسانية ووطنية، باعتبار أن الحجاج من ذوي الشهداء والجرحى.

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من جانبها، لم تصدر سلطات الاحتلال أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن، في حين اعتبره العديد من سكان المنطقة "استفزازا جديدا" ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية بحق المدنيين في الضفة الغربية.

مواطن يتحدث عن لحظة لحظة اصطدام جيب عسكري تابع للاحتلال بباص حجاج في جنين بشكل متعمد. pic.twitter.com/1AxiGkw6Od — فلسطين بوست (@PalpostN) May 31, 2025

وطالب نشطاء ومؤسسات حقوقية بفتح تحقيق دولي في الحادث، مؤكدين أن استهداف المدنيين، خصوصا في ظروف دينية أو إنسانية، يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها بشكل متكرر عمليات اقتحام واشتباكات عنيفة من قبل الجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ورغم الاعتداء، واصل الحجاج رحلتهم بعد توفير حافلة بديلة، مؤكدين إصرارهم على إتمام شعائر الحج رغم الانتهاك الذي تعرضوا له.

ويغادر نحو 376 حاجا من محافظة جنين هذا العام إلى الديار الحجازية، لأداء فريضة الحج، في ظل ظروف أمنية صعبة واستهداف وتدمير وحصار متواصل للمدينة ومخيمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.