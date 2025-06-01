بعد 44 عاما من الفراق.. بثٌ على "تيك توك" يُعيد إعلامية ليبية إلى أمها

اجتمعت الإعلامية الليبية حنان المقوب بوالدتها البيولوجية بعد فراق دام 44 عاما، في مشهد غلبت عليه الدموع والعناق الطويل، ليتحوّل الحدث الذي وقع في مطار القاهرة الدولي إلى قصة استثنائية تصدرت عناوين الإعلام العربي ومواقع التواصل، لما حملته من مشاعر مختلطة، تختصر عقودا من الغياب والمعاناة والأمل.

حنان، التي تعمل في المجال الإعلامي وتُعرف بتقديمها بثوثا مباشرة عبر منصة "تيك توك"، كانت تعيش حياة هادئة في مصر، دون أن تتخيل أن لحظة إعادة الاتصال بجذورها ستكون قريبة إلى هذا الحد، ومليئة بهذا القدر من الدهشة.

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تفاصيل القصة

تبدأ القصة في مدينة بنغازي الليبية عام 1981، حين وُلدت طفلة لأم أُبلغت بعد ولادتها أن مولودتها توفيت نظرا لمضاعفات صحية، دون أن تتسلم أي جثمان أو شهادة وفاة تثبت ذلك.

بعد يومين فقط، عُثر على رضيعة تُركت أمام أحد المساجد، ليتم نقلها إلى دار للأيتام، حيث أُطلق عليها اسم "فردوس عبد الله"، ولم يمضِ وقت طويل حتى تبنتها عائلة ليبية وسمّتها حنان.

نشأت حنان بين أفراد عائلتها بالتبني، وعاشت حياة طبيعية حتى وفاة والدها بالتبني عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، ليُصبح عمها بالتبني الوصي الشرعي عليها.

ورغم فقدانها لوالدها، استمرت حياتها مستقرة، قبل أن تتخذ لاحقا قرار الانتقال إلى مصر، حيث بدأت فصلا جديدا من حياتها الإعلامية.

المفاجأة الكبرى خلال بث مباشر

لم تكن حنان تعلم أن حدثا بسيطا أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك" سيغيّر حياتها إلى الأبد. فقد تلقّت خلال أحد بثوثها اتصالا من شاب ليبي يُدعى عمر، سرد عليها قصة والدته التي تعيش ألم فقدان طفلتها منذ أكثر من أربعة عقود.

بحسب روايته، كانت والدته قد أنجبت طفلة في طرابلس عام 1981، وقيل لها إنها توفيت أثناء الولادة، دون أن تُسلّم أي مستند رسمي يُثبت الوفاة، وهو ما أعاد إلى ذهن حنان التفاصيل الغامضة في حياتها الأولى، وفتح الباب لتساؤلات حادة عن أصولها الحقيقية.

أنهت حنان البث فجأة وسط صدمة ظاهرة، لكنها عادت لاحقا لتكشف، عبر مقاطع فيديو جديدة، أنها بدأت في التحقق من القصة، وتلمّحت إلى وجود احتمال جريمة منظمة لبيع الأطفال كانت نشطة في تلك الفترة، الأمر الذي زاد من تفاعل الرأي العام مع القضية.

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الأم تتابع البث وتكتشف الحقيقة

في مفارقة مدهشة، كانت والدة عمر –التي اتضح لاحقا أنها والدة حنان البيولوجية– تتابع البث المباشر، لتصدمها أوجه التشابه بين قصة حنان وما عاشته قبل 44 عاما، مما دفعها للتواصل الفوري، وسط حالة من القلق والترقب.

بدأت بعدها عملية التواصل والتثبت، في لقاءات ومحادثات مطوّلة، وصولا إلى اللقاء الكبير الذي جرى في مطار القاهرة الدولي، والذي احتضن أول عناق بين الأم وابنتها، في مشهد اختزل سنوات من الشوق والانتظار والأسى.

شهدت القصة انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف واسع من الليبيين والعرب، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بإصرار الطرفين على البحث وعدم الاستسلام، معتبرين أن لقاء حنان بوالدتها يمثل بارقة أمل لكل العائلات التي فرقتها النزاعات أو السياسات أو الأقدار.