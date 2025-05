في حادثة مثيرة، تم العثور على امرأة من ولاية ويسكونسن الأميركية اختفت منذ أكثر من 60 عامًا، وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وقد أعلن مكتب عمدة مقاطعة سوك في ويسكونسن في بيان صحفي أن أودري باكبيرج، البالغة من العمر 82 عاما، والتي اختفت في يوليو/تموز 1962 عندما كانت في الـ20 من عمرها، قد تم العثور عليها وهي تعيش خارج الولاية. لكن مكتب العمدة لم يكشف عن الولاية التي تم العثور فيها على باكبيرج.

وأضاف مكتب العمدة: "أظهرت التحقيقات الإضافية أن اختفاء السيدة باكبيرج كان قرارا شخصيا منها ولم يكن ناتجا عن أي نشاط إجرامي أو جريمة".

