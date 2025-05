تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد حسن الشيباني وهما يمارسان لعبة كرة السلة في مقطع لاقى انتشارا واسعا.

وقد نُشر الفيديو عبر حساب الوزير الشيباني على منصة "إنستغرام" اليوم الثلاثاء مرفقا بتعليق، "على هامش معركة بناء وطننا"، في إشارة رمزية إلى تداخل الجدية السياسية مع لحظات الحياة اليومية.

اللافت في المقطع أن كلا من الشرع والشيباني كانا يرتديان ملابس رسمية كاملة، حيث ظهر الرئيس السوري ببدلته الرسمية الكاملة، محققا عدة رميات ثلاثية. أما وزير الخارجية، فارتدى بدلة أيضا لكنه اختار حذاء رياضيا مناسبا للملعب.

بعض المحللين السياسيين وجدوا في ظهور الشرع والشيباني رسالة رمزية تعبر عن الثقة والسيطرة، في ظل تحديات صعبة تعيشها سوريا، منها التوتر الذي تشهده محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية، والقصف الإسرائيلي الذي طال موقعا قريبا من القصر الجمهوري.

#Syria President Ahmed al-Sharaa & Foreign Minister @AsaadHShaibani playing basketball in #Damascus.

Clearly not their first time… pic.twitter.com/ZuGtGsq8wq

— Charles Lister (@Charles_Lister) May 5, 2025