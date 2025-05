دم شاب أميركي يتحول إلى علاج للدغات الثعابين القاتلة

أفاد علماء أن دم رجل أميركي اعتاد حقن نفسه عمدا بسم الأفاعي لما يقرب من 20 عاما، مكّنهم من تطوير مضاد سموم فريد من نوعه، يحمل إمكانيات واعدة في التصدي للدغات الثعابين القاتلة.

تيم فريد، خبير زواحف يقيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، قضى 18 عاما من حياته وهو يحقن نفسه بمئات الجرعات من سم أكثر أنواع الثعابين فتكا، بهدف بناء مناعة ذاتية ضد تلك السموم القاتلة. وعلى مدار تلك السنوات، تعرض فريد لأكثر من 200 لدغة ثعبان سام، دون أن تودي بحياته.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصبح دمه يُستخدم حاليا كمصدر لتطوير مضاد سموم جديد، قد يُحدث تحولا جذريا في مجال علاج اللدغات السامة.

🇺🇸#US — Tim Friede, a self-taught snake expert from California, injected himself with snake venom 654 times over 18 years. His blood later helped scientists develop a universal antivenom. #SnakeVenom #Science #Antivenom (Source: CNN) pic.twitter.com/wDMm4bFSgr

— Press infos 🛰️ (@EUFreeCitizen) May 3, 2025