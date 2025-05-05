220 صوتا لأجل غزة.. طلاب أتراك يُغنون بـ6 لغات تضامنا مع الفلسطينيين

نظم اتحاد خريجي مدارس الأئمة والخطباء بمدينة بورصة التركية، مساء أمس الأحد، حفلا موسيقيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللفت الانتباه إلى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة".

بأغانٍ بـ 6 لغات.. طلاب أتراك يلفتون الأنظار إلى الإبادة بغزةhttps://t.co/1pLdCAQkoy — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 5, 2025

وأُقيم الحفل في المركز الثقافي التابع لجامعة "أولوداغ"، بمشاركة أوركسترا وجوقة ضخمة مؤلفة من 220 طالبا. وقدّم المشاركون عدة أغان تعبر عن معاناة الشعوب المضطهدة حول العالم.

وخلال الحفل غنى الطلاب مجموعة من الأغاني كُتبت للمناطق المضطهدة، بـ6 لغات هي التركية، والعربية، والإنجليزية، والتترية، والأذرية، والفارسية.

وشهد الحدث حضورا لافتا من طلاب الجامعة وأفراد المجتمع المحلي، وسط أجواء خيم عليها التأثر والتضامن، كما أقيمت أنشطة خيرية في المركز حيث عرض الطلاب منتجات يدوية وأعمال فنية لجمع التبرعات والريع من أجل غزة.

🎥220 طالبًا وطالبة يشكلون أوركسترا من أجل غـ.ـزة بمبادرة من جمعية مدارس الأئمة والخطباء في بورصة.

📌ستؤدي الأوركسترا أعمالًا بست لغات هي التركية والإنكليزية والعربية والفرنسية والأذربيجانية والتترية. pic.twitter.com/qHQ2kmf8eW — TR99 (@TR99media) May 2, 2025

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وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.